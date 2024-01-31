به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر، ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه استان، با تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از مساجد به عنوان پایگاههای بزرگ انسانسازی یاد کرد و افزود: مساجد جایگاه تربیت نیروهای جهادی، انقلابی، مبارز، فعّال در عرصههای فرهنگی است و ستاد مساجد با این نگاه زمینه تقویت و توسعه کانونهای مساجد را برای تربیت نیروهای انقلابی فراهم میکند.
وی انقلاب اسلامی را انقلابی مردمی دانست و اظهار کرد: همزمان با ایام الله دهه فجر جشنهای مردمی فجر انقلاب با محوریت جهاد تبیین در سطح کانونهای مساجد استان برگزار میشود.
مدیرستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان به برنامههای این ایام پرداخت و عنوان کرد: آذین بندی محلات توسط مساجد، برپایی کرسیهای تلاوت قرآن کریم، برگزاری جلسات تبیین در ۴۵ مسجد، اعزام گروههای جهادی خدمترسان با حضور (پزشک، پزشک زنان، وکیل، مشاوره و دامپزشک) برای روستاها و برگزاری مسابقه کتابخوانی از برنامههای ستاد کانونهای مساجد در گرامیداشت چهل و پنجمین فجر انقلاب است.
کیامهر با اشاره به اینکه امسال مساجد بیش از هر زمان دیگر میزبان ویژه برنامههای مختلف در راستای بزرگداشت ایامالله دهه فجر است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن ظرفیت شبکه کانونهای مساجد در این زمینه تمام تلاش خود را بهکار بستهایم تا پایگاههای قرآنی کانونهای مساجد با اجرای برنامههای قرآنی مردمی بتوانند هرچه بیشتر انس با قرآن را به دل جامعه بیاورند.
وی اضافه کرد: کرسیهای تلاوت قرآن کریم از فعالیتهای مؤثر در راستای اجرای فعالیتهای قرآنی مردمی در مساجد است.
این مقام مسئول زمینهسازی برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر نسل جوان در برنامههای مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری مراسمهای مختلف فرهنگی، هنری و الگوسازی مناسب در جهت پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردهای انقلاب در فضای مجازی را از اهداف کانونهای فرهنگی هنری مساجد در ایام دهه مبارک فجر اعلام کرد.
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