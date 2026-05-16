به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر ظهر شنبه در نشست تبیینی برنامه‌های فرهنگی کانون‌های مساجد شهرستان قروه که با حضور جمعی از مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مسجد جامع شهر دلبران برگزار شد، اظهار کرد: تقویت فعالیت‌های مسجدمحور و گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح کانون‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های ستاد در سال جاری است.

وی با اشاره به برگزاری این نشست در دو نوبت و در مسجد جامع دلبران و روستای وینسار، افزود: سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی ستاد در حوزه‌هایی همچون سرود، تئاتر، کتاب و کتابخوانی، فعالیت‌های قرآنی، هنرهای تجسمی، مسجدسینما و تولید محتوا برای مدیران کانون‌ها تشریح شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان بر ضرورت هم‌افزایی، انسجام و اجرای هدفمند برنامه‌های فرهنگی در سطح کانون‌ها تأکید کرد و گفت: کانون‌های مساجد باید به پایگاه‌های فعال فرهنگی، هنری و تربیتی تبدیل شوند.

کیامهر با اشاره به ظرفیت گسترده نوجوانان و جوانان در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بیان کرد: شناسایی استعدادهای محلی و فراهم کردن زمینه شکوفایی آنها از مهم‌ترین رسالت‌های کانون‌های مساجد است.

وی همچنین تقویت فعالیت‌های مسجدمحور را از اولویت‌های اصلی ستاد دانست و عنوان کرد: استمرار برنامه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی در بستر مسجد، نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت هویت دینی و انقلابی جامعه دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان با تأکید بر نقش اثرگذار کانون‌های مساجد در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی افزود: این کانون‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بازوان فرهنگی در محلات و روستاها، در عرصه‌های قرآنی، فرهنگی، اجتماعی و جهادی نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند.

کیامهر ادامه داد: تجربه فعالیت کانون‌ها در ایام اخیر نشان داد که مسجد صرفاً مکان عبادت نیست، بلکه پایگاهی فعال برای امیدآفرینی، انسجام اجتماعی و تبیین مسائل روز جامعه به شمار می‌رود.

وی بر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: استمرار فعالیت‌های قرآنی، هنری و جهادی در کانون‌ها می‌تواند در تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر نقش مؤثری ایفا کند.

در ادامه این نشست‌ها، مدیران و اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شهرستان قروه به بیان دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل موجود در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری پرداختند و بر ضرورت استمرار نشست‌های هم‌اندیشی، تقویت شبکه ارتباطی کانون‌ها و توسعه برنامه‌های خلاقانه فرهنگی در سطح شهرستان تأکید کردند.

این نشست‌ها با هدف تبیین سیاست‌های فرهنگی ستاد، هم‌افزایی میان کانون‌ها و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی هنری برگزار شد.