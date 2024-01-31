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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۶

مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد:

سد پراشکفت با حجم ۲۰۲ میلیون متر مکعب احداث می شود

سد پراشکفت با حجم ۲۰۲ میلیون متر مکعب احداث می شود

یاسوج- مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: سد بتنی پراشکفت با حجم ۲۰۲ میلیون مترمکعب احداث و از هفته های آینده نقشه برداری های تخصصی هوایی آن انجام می شود.

آرش مصلح در گفت وگو با خبرنگار مهر، افزود: مراحل نخست مطالعاتی سد پراشکفت پایان یافته و مرحله بعدی آن آغاز شده است.

مصلح با بیان اینکه این سد با حجم ۲۰۲ میلیون مترمکعب وارد فاز مطالعات فنی شده بود، گفت: هدف از اجرای این سد و نیروگاه برقابی، کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه کبکیان، بهبود کشاورزی اراضی پایین دست، تنظیم کمی و کیفی جریان رودخانه برای طرح‌های پرورش ماهی و تأمین آب شرب بخش کبکیان و مناطق پاتاوه و روستاهای مسیر است.

وی تولید انرژی برقابی و سازگار با محیط زیست و توسعه گردشگری را از دیگر اهداف اجرای این سد عنوان کرد.

مصلح با بیان اینکه پروژه‌های زخمی و راکد حوضه آب این استان در یک سال اخیر فعال شده است، گفت: رشد اعتباری حوزه آب بسیار مطلوب بوده و تخصیص اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۷۵۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید.

وی افزود: ۶۱ پروژه فعال حوضه آب در استان با ۶۱ پیمانکار و ۹۲۰ نفر نیرو مشغول به کار هستند.

کد مطلب 6010315

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    نظرات

    • موسوی ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
      0 0
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      و مردم روستا که آواره خواهند شد و یکی از زیباترین مناطق جنوب کشور با پوشش بلوط نابود خواهد شد

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