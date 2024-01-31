سد پراشکفت با حجم ۲۰۲ میلیون متر مکعب احداث می شود

آرش مصلح در گفت وگو با خبرنگار مهر، افزود: مراحل نخست مطالعاتی سد پراشکفت پایان یافته و مرحله بعدی آن آغاز شده است.

مصلح با بیان اینکه این سد با حجم ۲۰۲ میلیون مترمکعب وارد فاز مطالعات فنی شده بود، گفت: هدف از اجرای این سد و نیروگاه برقابی، کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه کبکیان، بهبود کشاورزی اراضی پایین دست، تنظیم کمی و کیفی جریان رودخانه برای طرح‌های پرورش ماهی و تأمین آب شرب بخش کبکیان و مناطق پاتاوه و روستاهای مسیر است.

وی تولید انرژی برقابی و سازگار با محیط زیست و توسعه گردشگری را از دیگر اهداف اجرای این سد عنوان کرد.

مصلح با بیان اینکه پروژه‌های زخمی و راکد حوضه آب این استان در یک سال اخیر فعال شده است، گفت: رشد اعتباری حوزه آب بسیار مطلوب بوده و تخصیص اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۷۵۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید.

وی افزود: ۶۱ پروژه فعال حوضه آب در استان با ۶۱ پیمانکار و ۹۲۰ نفر نیرو مشغول به کار هستند.