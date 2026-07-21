سیدمجتبی علویمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره قطعی آب شرب شهر آشخانه اظهار کرد: موضوع ناپایداری و قطعی آب شرب این شهر طی هفته گذشته با حضور مدیران دستگاههای مرتبط بررسی شد و بر اساس وعده مدیران شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی، این مشکل تا ۲۴ ساعت آینده برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه ناپایداری و قطعی آب آشخانه به دلایل مختلفی رخ داده است، افزود: افزایش دمای هوا تا حدود ۴۰ درجه، قطعی برق و رشد مصرف آب شرب، موجب خالی شدن مخازن ذخیره آب این شهر و بروز مشکلاتی برای مردم آشخانه و برخی روستاهای اطراف شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: جمعه گذشته ساعت ۲ بامداد از مخازن و چاههای تأمین آب بازدید کردم و همزمان با استفاده از ۱۰ دستگاه تانکر، آبرسانی به روستاهای دچار مشکل انجام شد.
علویمقدم تصریح کرد: همچنین مقرر شد فیدر برق چاهها و مخازن تأمین آب از برنامههای قطع برق مستثنا شود تا از تکرار این مشکلات جلوگیری شود.
وی با اشاره به قرار گرفتن خراسان شمالی در شمار استانهای دارای تنش آبی گفت: پلمب ۲۶ حلقه چاه غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته و این اقدام با هدف صیانت از منابع آبی استان دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به مصرف نامتعارف آب شرب در برخی مناطق روستایی افزود: متأسفانه در برخی روستاها از آب شرب برای آبیاری باغها و صیفیجات استفاده میشود که این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه تأمین آب وارد میکند.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف آب و برق تأکید کرد و گفت: عبور از شرایط کنونی نیازمند همراهی مردم در صرفهجویی و مصرف بهینه منابع است.
علویمقدم بیان کرد: با وجود بارندگیهای مناسب بهار امسال، میزان ذخایر آب شرب استان کاهش یافته و این موضوع لزوم مدیریت مصرف را دوچندان کرده است.
وی در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور و تهدید زیرساختهای آب و برق در جریان حملات دشمن، از شهروندان خواست در مصرف آب و برق نهایت دقت را داشته باشند و ابراز امیدواری کرد با تحقق پیشبینیهای هواشناسی، پاییز امسال بارندگیهای مناسبی در استان رقم بخورد.
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