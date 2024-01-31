به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران در جهاد کشاورزی سمنان بیان کرد: هم‌زمان با دهه فجر سال جاری ۱۶۳ طرح عمرانی و اقتصادی بخش کشاورزی در استان افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه برای این طرح‌ها سه هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، تاکید کرد: ۱۴۲ طرح از مجموع ۱۶۳ پروژه قابل افتتاح در بخش کشاورزی استان سمنان، عمرانی خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه ۸۱۷ میلیارد ۹۴۳ میلیون ریال مجموع اعتبارات طرح‌های عمرانی قابل افتتاح در استان است، تاکید کرد: طی این ایام همچنین ۲۱ پروژه تولیدی و اقتصادی بخش کشاورزی و دامداری نیز در استان سمنان به بهره برداری خواهد رسید.

قاسمی اعتبارات این طرح‌ها را دو هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها که عموماً از سوی بخش خصوصی اجرایی شده، برای ۱۳۹ نفر به صورت مستقیم و ۲۲۲ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ طرح عمرانی طی ایام الله دهه فجر در شهرستان میامی به عنوان قطب کشاورزی استان به بهره برداری می‌رسد، ابراز کرد: در مهدیشهر ۲۹ طرح، دامغان ۲۶ طرح، گرمسار ۲۵ طرح، سرخه ۲۱ طرح، شاهرود ۱۹ طرح، سمنان هفت طرح و آرادان شش طرح به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین از کلنگ زنی دو طرح اقتصادی در استان خبر داد و بیان کرد: سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای این طرح‌ها هزینه شده است.