محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح ۱۵۴ پروژه همزمان با هفته جهاد کشاورزی در سراسر استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: برای این طرح ها سه هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه در هفته جهاد کشاورزی در استان سمنان ۱۳۸ طرح عمرانی و ۱۶ طرح اقتصادی افتتاح می شود، بیان کرد: این طرح ها ۱۰۹ فرصت شغلی شامل ۵۱ اشتغال مستقیم و ۵۸ اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در تفکیک این طرح ها گفت: در آرادان ۱۲ طرح با اعتبار ۴۶ میلیارد ریال، دامغان ۱۷ طرح با اعتبار ۲۴۸ میلیارد ریال، سرخه ۱۳ طرح با اعتبار ۶۰۶ میلیارد ریال و در سمنان ۱۳ طرح با اعتبار ۸۳ میلیارد ریال در این هفته به بهره برداری می رسد.

قاسمی ادامه داد: در شاهرود ۲۱ طرح با اعتبار ۵۹۱ میلیارد ریال، در گرمسار ۳۰ طرح با اعتبار یک هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال، مهدیشهر ۱۸ طرح با اعتبار ۱۱۱ میلیارد ریال و میامی ۳۰ طرح با اعتبار ۷۷۴ میلیارد ریال در هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری می رسد.

وی درباره تفکیک طرح های قابل افتتاح هم بیان کرد: یک طرح عمرانی با اعتبار هشت میلیارد ریال در طول هفته جهاد کشاورزی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان و دو طرح عمرانی راهگشایی و تراشه برداری با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و چهار طرح مرمت قنات با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و ۱۹ طرح مرمت و احداث منابع آبی و مرمت چشمه ها با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال در مجموعه عشایری افتتاح می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه ۱۵ طرح عمرانی شامل کپه کاری، بذرپاشی، تولید نهال و گلخانه ها و نهالستان ها در مجموعه منابع طبیعی با اعتبار ۸۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در سطح استان سمنان افتتاح می شود، گفت: منابع طبیعی سه طرح دیگر عمرانی شامل مدیریت روان آب و احیای محدوده های معدنی با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال در این هفته افتتاح می کند.

قاسمی با بیان اینکه هفت پروژه عمرانی دیگر نیز با اعتبار ۲۳۱ میلیارد ریال با عنوان احداث و مرمت بندهای سنگی و ملاتی در مجموعه منابع طبیعی استان سمنان در این هفته افتتاح می شود، بیان کرد: در زمینه اصلاح و مرمت قنات ها نیز ۲۰ طرح عمرانی با اعتبار ۹۴ میلیارد ریال و شش طرح عمرانی شن ریزی و تسطیح اساسی اراضی با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال توسط جهاد کشاورزی استان سمنان در این هفته افتتاح می شود.

وی با اشاره به افتتاح ۱۲ طرح عمرانی شامل استخر ذخیره آب با اعتبار ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال توسط جهاد کشاورزی در استان سمنان افزود: ۳۶ طرح انتقال آب با اعتبار ۳۸۰ میلیارد ریال و ۱۳ پروژه عمرانی سامانه های آبیاری با اعتبار ۲۲۸ میلیارد ریال توسط جهاد کشاورزی استان سمنان در این هفته افتتاح خواهد شد.