کریم انصاری فرد به آریس سالونیک یونان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به تیم «آریس سالونیک» یونان پیوست.

طبق اعلام وبسایت رسمی تیم «آریس سالونیک»، قرارداد انصاریفرد با این تیم تا پایان فصل است و امکان تمدید تا یک سال دیگر را هم دارد.