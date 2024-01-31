جشنواره صنایع خلاق و فرهنگی عالم آل محمد به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین جشنواره صنایع خلاق و فرهنگی عالم آل محمد (ص) استان تهران که با عنوان «سکو» پذیرای ایده و طرح‌های گوناگون بود، عصر چهارشنبه ۱۱ بهمن در مجموعه کارستان بهارستان برگزار شد.

در این‌مراسم محمدجواد استادی رییس فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و امین نادری مدیرعامل مرکز نوآوری امید به‌عنوان اعضای هیات داوران حضور داشتند.

نادری به‌عنوان اولین‌سخنران این‌مراسم گفت: صنایع خلاق مسأله است و طبیعتاً پاسخ به هر دغدغه نیازمند اشراف و احاطه علمی دارد و ممکن است در تشخیص مسأله مشکل داشته باشیم. برای پاسخ به یک مسأله، فهم دقیق نیاز است و این که ببینیم در چه کاری بهتر هستیم وگرنه دچار کپی می‌شویم و نوآوری اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: نوآوری به رفع برخی چالش‌ها است و کار ما حمایت از نوآوری است. تلاش داریم به رشد فعالیت زیست بوم کودکان و نوجوانان کمک کنیم. در اغلب اوقات رشد به صورت ارگانیک رخ می‌دهد و ما در شبکه‌سازی این‌اتفاق فعالیت می‌کنیم. در رویداد سکو به اندازه توان کم انجام وظیفه می‌کنیم تا با ظرفیت‌های همدیگر آشنا شویم تا این ظرفیت را به اشتراک بگذاریم. در این دوره نیز بیش از ۷۵ اثر در زمان فراخوان به دست ما رسید و داوری‌ها انجام شد و در مرحله دوم با نظر متخصصان و همراهی استان قدس، ۲۰ اثر یا محصول برگزیده و به آستان قدس رضوی معرفی شدند که در نهایت شاهد بهترین‌های استان‌ها هستیم.

مدیرعامل مرکز نوآوری امید در ادامه گفت: فراتر از مباحث مادی، برگزیدگان سکو فرصت پیدا می‌کنند آثارشان در حرم رضوی نمایش داده شود. ۲۰ اثر جهت داوری نهایی معرفی شدند.

استادی نیز در این‌مراسم گفت: آستان قدس رضوی به‌عنوان اصلی‌ترین مفهوم کلان زیارت تمامی تمرکز خود را روی تقویت امر زیارت قرار داده است. امروز گفتمان زیارت شاید موثرترین روش برای ایجاد همبستگی و زمینه‌سازی توسعه و پیشرفت باشد چرا که به دور از نگاه‌های سیاسی است. دور جدید فعالیت آستان قدس رضوی تلاش شده تمرکز روی ماموریت‌ها انجام شود که در حوزه فرهنگی و اجتماعی پیگیری می‌کند. امتداد اجتماعی زیارت در زیست انسان معاصر است و اینکه بتوانیم این مفهوم را عمومی‌تر کنیم تا همه شئون زندگی را در بر بگیرد.

وی افزود: مجموعه دانشگاه امام رضا و علوم اسلامی رضوی عهده‌دار بخش علمی و دانشی حوزه زیارت هستند تا این‌هدف محقق شود. حوزه صنایع خلاق فرهنگی و سوغات که در فضای هویتی فرهنگی مهم است اما سوغات معنوی چندان توجهی نشده که ما به این موضوع پرداختیم اینکه چطور می‌شود نگاه‌های مختلف تحت تاثیر قرار بگیرند.

استادی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم ادبیات این مسأله را فراگیر کند گفت: دور دوم جشنواره به‌صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد. آثار منطقه‌ای نیز وارد داوری نهایی شدند تا سه اثر برگزیده در رویداد نهایی معرفی شود. ما نگاهی زنجیره‌ای داریم و آن چیزی که اتفاق می‌افتد این است که همزمان با اختتامیه این رویداد، در حرم رضوی کار ما آغاز می‌شود و امیدواریم در این نمایشگاه، زمینه تجاری شدن آثار محقق شود. پس از بررسی آثار ارسال‌شده به دبیرخانه جشنواره، سه اثر «نقش و خیال» از هادی متولی زاده، «پازل حرم مطهر» از زهرا بدیع زادگان و «سرگرمی در حرم» از عطیه دلیری، به ترتیب مقام‌های اول تا سوم بخش اسباب‌بازی را کسب کردند.

در این‌مراسم، آثار «مقام هفتم» از شریف رضوی و «عروسک انگشتی ضامن آهو» از مریم لطفعلی به‌عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

جوایز برگزیدگان نیز در سه سطح ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و تندیس به نفرات اول، دوم و سوم اعطا شد.

در پایان نادری با تبریک به برگزیدگان رویداد گفت: نوآوری در حوزه زیست‌بوم کودک و نوجوان، نیاز امروز جامعه ایران است و باید با برنامه‌ریزی و حمایت گسترده استعدادها، صاحبان طرح و ایده در هر جای ایران که هستند را شناسایی کنیم و کمک کنیم این زیست‌بوم توسعه یابد.