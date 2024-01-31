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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۵

تروریست‌های تحریر الشام نیروهای ترکیه را از شمال حلب بیرون راندند

تروریست‌های تحریر الشام نیروهای ترکیه را از شمال حلب بیرون راندند

منابع خبری از درگیری میان نیروهای ارتش ترکیه و تروریستهای هیئت تحریر الشام در شمال حلب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در دمشق از درگیری میان نیروهای ارتش ترکیه و تروریستهای جبهه النصره در شمال حلب خبر داد.

خبرنگار المیادین در دمشق اعلام کرد: ارتش ترکیه شماری از تروریستهای وابسته به جنبش احرار الشام وابسته به هیئت تحریر الشام را بازداشت کرد.

تروریستهای وابسته به سرکرده هیئت تحریر الشام، افراد بازداشت شده از سوی نیروهای ارتش ترکیه را پایین آوردند و سپس نیروهای ترکیه را از منطقه بیرون راندند.

بر اساس این گزارش، گروههای وابسته به تروریستهای هیئت تحریر الشام یک ستون ارتش ترکیه را از روستای قدیران در شمال حلب بیرون راندند.

کد مطلب 6010705

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