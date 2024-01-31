آثار هنری و تجسمی باید در سبد سوغات زائر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زاده شامگاه چهارشنبه در نشست خبری افتتاح «نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی ساران» که بخشی از برنامه‌های شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر است، در نگارخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام اظهار کرد: این نمایشگاهی به همت مجموعه هنرمندان تجسمی مشهد و خراسان رضوی است برگزار شده است و در مشهد چند نمایشگاه دیگر نیز در حال برگزاری است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در تلاشیم فرایند تولید اثر را تا عرضه رونمایی کنیم، افزود: در همین راستا آثار تجسمی در بسته مصرف خانواده‌ها به ویژه زائران به عنوان سوغات زیارت باید قرار گیرد.

وی به جایگاه اقتصاد فرهنگ و تأثیر آن اشاره کرد و گفت: لطافت و زیبایی آثار هنری باید دیده شود و از مهمترین کارکردهای هنرهای تجسمی اثر آن بر روح و جسم انسان است چرا که یک نگاره چشم نوازی می‌کند، شهر را دلپذیرتر و خانه را دلنشین‌تر می‌کند.

حسین‌زاده ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هنرمند به فطرت و آن پاکی و زلالی ناشی از توحید بازگشت؛ بر همین اساس شاهد هستیم، خوش‌نویسان قرآن، شعر حافظ و مولانا و احادیث کتابت می‌کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه هنر از فطرت انسان برمی‌خیزد و حرکت به سمت جهان الهی است، افزود: در آمریکا نمایشگاهی ضد اخلاقی و ضد برگزار شد که موجب اعتراض خانواده‌ها و هنرمندان پاک سرشت آمریکایی شد چرا که ضد خداوند بود.

وی با اشاره به اینکه آثار ۱۳۰ هنرمند در این جشنواره به نمایش گذاشته شده، افزود: رسالت وزارت ارشاد حمایت از هنرمندان و دیده شدن آثار آنان است.