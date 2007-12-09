نقش روحانیت در انتخابات یک نقش مردمی است

حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا عصر دیروز در حاشیه جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح نقش بی بدیل روحانیت اضافه کرد: ممکن است روحانیون در سمت های مختلف حضور داشته باشند ولی شان روحانیت یک شان مردمی است .

وی با تشریح وظایف روحانیون پیرامون انتخابات گفت: اصولا اسلام، انقلاب، نظام اسلامی، امام، تفکر امام و ولایت فقیه سرلوحه همه سفارشات روحانیت چه در عرصه انتخابات و چه در تمام فعالیتهای اجتماعی دیگر است .

بی ریا در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون حوزه گفت: در حوزه یک حرکت جدید با کمک خود حوزویان و مدیران حوزوی بر اساس رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب باید به وجود بیاید .

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت با تاکید بر اینکه ممکن است برخی از این حرکت ها نیاز به پشتیبانی نظام و دولت هم داشته باشند، تصریح کرد: بدیهی است که وظیفه دولت است که در رفع برخی از این نیازها تلاش کند تا حوزه به شکل کارآمد تر و به روزتری نقش خود را ادامه دهد .

حجت الاسلام بی ریا در ادامه با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی با عدالت خواهی پیوند و گره خورده است، گفت: عدالت جویی در اسلام تکلیف افراد و جوامع بشری را از تولد تا مرگ و پس از آن را به روشنی ترسیم می کند .