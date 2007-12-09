نقش روحانیت در انتخابات یک نقش مردمی است

حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا عصر دیروز در حاشیه جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح نقش بی بدیل روحانیت اضافه کرد: ممکن است روحانیون در سمت های مختلف حضور داشته باشند ولی شان روحانیت یک شان مردمی است.
وی با تشریح وظایف روحانیون پیرامون انتخابات گفت: اصولا اسلام، انقلاب، نظام اسلامی، امام، تفکر امام و ولایت فقیه سرلوحه همه سفارشات روحانیت چه در عرصه انتخابات و چه در تمام فعالیتهای اجتماعی دیگر است.
بی ریا در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون حوزه گفت: در حوزه یک حرکت جدید با کمک خود حوزویان و مدیران حوزوی بر اساس رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب باید به وجود بیاید.
مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت با تاکید بر اینکه ممکن است برخی از این حرکت ها نیاز به پشتیبانی نظام و دولت هم داشته باشند، تصریح کرد: بدیهی است که وظیفه دولت است که در رفع برخی از این نیازها تلاش کند تا حوزه به شکل کارآمد تر و به روزتری نقش خود را ادامه دهد.
حجت الاسلام بی ریا در ادامه با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی با عدالت خواهی پیوند و گره خورده است، گفت: عدالت جویی در اسلام تکلیف افراد و جوامع بشری را از تولد تا مرگ و پس از آن را به روشنی ترسیم می کند.
وی با تاکید بر اینکه دانشجویان باید حرکت خود را در قالبی صحیح و با توجه به اهداف عالی و جایگاه ایران در دنیا دنبال کنند تصریح کرد: دانشجویان ایرانی باید رهبری حرکت های دانشجویی در دنیا را به عهده داشته باشند.
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