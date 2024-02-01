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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

فرماندار اصلاندوز:

۳۳ پروژه همزمان با دهه فجر در اصلاندوز به بهره برداری می رسد

۳۳ پروژه همزمان با دهه فجر در اصلاندوز به بهره برداری می رسد

اصلاندوز - فرماندار شهرستان اصلاندوز از افتتاح ۳۳ پروژه عمرانی و اقتصادی همزمان با دهه فجر در شهر اصلاندوز خبر داد.

صمد روحی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یوم الله ۱۲ بهمن از ماندگارترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که با خواست و همت مردم به رهبری امام خمینی (ره) با غلبه بر رژیم طاغوت به ثبت رسید.

وی گفت: همزمان با دهه مبارک فجر تعداد ۳۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان در شهرستان اصلاندوز افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار شهرستان اصلاندوز افزود: دیدار مسئولین ادارات یا امام جمعه، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا و تجدید میثاق با شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری مراسم ویژه انقلاب در مساجد روستاها از برنامه‌های اولین روز دهه فجر در شهرستان اصلاندوز بود.

روحی ادامه داد: افتتاح مسکن محرومین، احداث مدرسه ۶ کلاسه روستای بودجه وسطی، مجتمع آبرسانی احمدلو و قشلاقات همجوار و آسفالت راه‌های روستایی شهرستان اصلاندوز نمونه‌هایی از پروژه‌های افتتاحی دهه فجر در شهرستان اصلاندوز است.

کد مطلب 6011341

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