۳۳ پروژه همزمان با دهه فجر در اصلاندوز به بهره برداری می رسد

صمد روحی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یوم الله ۱۲ بهمن از ماندگارترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که با خواست و همت مردم به رهبری امام خمینی (ره) با غلبه بر رژیم طاغوت به ثبت رسید.

وی گفت: همزمان با دهه مبارک فجر تعداد ۳۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان در شهرستان اصلاندوز افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار شهرستان اصلاندوز افزود: دیدار مسئولین ادارات یا امام جمعه، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا و تجدید میثاق با شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری مراسم ویژه انقلاب در مساجد روستاها از برنامه‌های اولین روز دهه فجر در شهرستان اصلاندوز بود.

روحی ادامه داد: افتتاح مسکن محرومین، احداث مدرسه ۶ کلاسه روستای بودجه وسطی، مجتمع آبرسانی احمدلو و قشلاقات همجوار و آسفالت راه‌های روستایی شهرستان اصلاندوز نمونه‌هایی از پروژه‌های افتتاحی دهه فجر در شهرستان اصلاندوز است.