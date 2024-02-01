به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی عصر پنجشنبه در دیدار مردمی استان هرمزگان با اشاره به اینکه کسانی که در دنیا در رابطه با تمامیت ارضی سخن دیگری گفتند و قلم زدند باید جبران کنند، افزود: سایر کشورها بدانند اسناد قطعی و سابقه پیشین حاکمیت جمهوری اسلامی بر این جزایر سه گانه همواره مورد تایید قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در منطقه امنیت ساز است، ادامه داد: به برکت نظام اسلامی ایران و به برکت کارهای بسیاری که بعد از انقلاب انجام شده هرمزگان شرایط و وضعیت متفاوتی نسبت به قبل دارند و همه افراد گواهی می دهند که بندرعباس قبل از انقلاب با بعد از آن فاصله دارد و به برکت این انقلاب شهرها و روستاها توسعه پیدا کرده است.

رییس جمهور ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، دوران دفاع مقدس، شهدای سلامت و سایر شهدایی که جانشان را برای این کشور در راه مردم و ارزشها دادند، افزود: برای همه خانواده این شهیدان از خداوند صبر و اجر می خواهیم، همچنین برای ایثارگران و جانبازان نیز از درگاه ایزد منان طلب عافیت داریم.

وی بیان کرد: حضور در استان هرمزگان و در شهر بندرعباس در جمع شما مردم خونگرم و متدین و پرتلاش و صبور برای بنده و همکارانم توفیقی است که خدا را بابت آن شاکر هستیم.

آیت‌الله رییسی اظهار داشت: استان هرمزگان افتخارات بسیاری دارد و در تاریخ خود مقاومت و ایستادگی های زیادی در برابر متجاوزانی از خود نشان داد در برابر کسانی که می خواستند این خاک پیشرفت نکند.

وی بیان کرد: در دوره پیروزی انقلاب حضور مردم بسیار ارزشمند و انسجام مردم هرمزگان مثال زدنی بود و در این دوران صدها شهید این استان گواهی بر روحیه مقاومت مردم این منطقه هستند.

رییس دولت مردمی تصریح کرد: نیروهای مسلح که افتخار کشور و مردم استان هرمزگان هستند و حضور خانواده های صبورشان در این استان و ایستادگی برای ایجاد امنیت برای خلیج فارس برای کشورهای منطقه مایه افتخار است.

رییس جمهور با اشاره به اینکه قدردان عزیزانی که در این دیار از زمین و هوا و دریا مرزبانی می کنند هستیم، ادامه داد: حضور جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان امنیت ساز است به همان میزان که حضور بیگانگان منطقه را تهدید می کند.

وی بیان کرد: باید نسبت به همه گروه‌ها قدردان بود، قدردان همه کسانی که زحمت کشیدند اما باید بدانیم به دلیل محرومیت تاریخیِ این منطقه، نیازمند کار هستیم.

رییسی با اشاره به اینکه در دور نخست سفر به هرمزگان نیازهای ضروری این استان بررسی شد تاکید کرد: سلامت، گردشگری، صنعت و معدن و کشاورزی از موضوعات مهم این استان است که با فعال کردن آنها می توان اشتغال را افزایش و بیکاری را کاهش داد.

وی بیان کرد: در این هزار و ۳۲ پروژه‌ای که بهره‌برداری از آن به برکت دهه فجر آغاز می شود هزار همت هزینه شده است که این مهم برای پرژه ها و طرح هایی است که شما شاهد آنها در استان هستید و عموماً این طرح‌ها در بخش های مختلفی انجام شده است.

رییس جمهور بیان کرد: غیر از این ۲ بیمارستان که در استان هرمزگان افتتاح شد ۳۲ خانه بهداشت نیز در روستاهای این استان فعال شده که این موارد کار بسیار ارزشمندی است.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد هزار تخت بیمارستانی در استان هرمزگان برنامه ریزی شده است و تا چند ماه آینده امیدواریم نیازی به تخت‌های بیمارستانی در این استان نداشته باشیم.

رییسی خاطرنشان کرد: برای کادر سازی در حوزه بهداشت و درمان استان هرمزگان از پزشکان با تجربه استفاده شده است و در جهت ایجاد دانشکده های پزشکی نیز در شرق و غرب آن برنامه ریزی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه سلامت گام های خوبی برداشته شده است، اظهار داشت: در حوزه آبرسانی در شهرها و روستاهای استان هرمزگان نیز تلاش شده که تنش آبی برطرف شود و باید بگویم به ویژه در حوزه آبرسانی به روستاها در این سفر مشکلات رفع و بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی انجام خواهد شد.

رییس جمهور بیان کرد: البته مساله آب در هرمزگان مساله ما می ماند تا این موضوع کاملاً حل شود اما باید توجه داشته باشیم که حل کاملاً این معضل به همت جوانان و مسوولان نیازمند است.

وی خاطرنشان کرد: آمار بیکاری در استان هرمزگان همه ما را رنج می‌داد البته با افزایش آمار اشتغال آمار بیکاری کاهش محسوسی داشته است.

رییس جمهور ادامه داد: باید در استان هرمزگان بیکار نداشته باشیم که این مهم امکانپذیر است و بخشی از آن حل شده و بخش دیگر نیز حل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به مدیران این استان توصیه کردم بومی گزینی مهم است و در همه سطوح باید از نیروهای بومی استفاده شود.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: حتماً باید شرکت‌ها و سازمان‌های استان هرمزگان از نیروهای توانمند و بومی این استان استفاده کنند.

فرهنگ اسلامی و ملی و خرده فرهنگ‌ها باید در کشور حفظ شود

وی همچنین در ر ابطه با مساله فرهنگ نیز گفت: سرمایه بزرگ شما مردم در استان هرمزگان فرهنگ و آداب و رسوم شماست، فرهنگ اسلامی و ایرانی شما مردم در این منطقه است؛ این، هجوم بی‌امانی که به فرهنگ و خرده فرهنگ‌ها در جهان از ناحیه استکبارجهانی و استکبار رسانه‌ای و امپراطوری رسانه‌ای دشمن وجود دارد؛ این اصالت‌های فرهنگی شما بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: کسانی که متولی امور فرهنگی در جامعه هستند بدانند در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ این سرمایه گرانقدر بسیار مهم است که در مقابل هجوم دشمن، فرهنگ اسلامی و ملی ما که به هم عجین شده، باید در مقابل این هجموم حفظ شود؛ این هم ثروت مهمی بوده که همواره مورد تاکید و توجه است.

رییس جمهور گفت: دولت وظیفه خود می‌داند چه در این سفری که من به عنوان سفر دوم و یا به عبارتی سوم در استان حضور پیدا می‌کنم و چه سفرهای بعدی که خواهم آمد، ما مسائل و مشکلات استان را دنبال می‌کنیم؛ مسائلی که امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در هرمزگان بیان کردند؛ مساله کشاورزی، آب و حوزه‌های مختلف مثل حوزه سلامت؛ این ها از دغدغه‌های دولت و کشور بوده و هست و هیچ زمان از دستور کار خارج نخواهد شد تا زمانی که اطمینان پیدا کنیم که مشکلات شما مردم حل شده است.

گره گشای کار مردم باشید

وی از ادارات و سازمان‌ها و مدیران خواست: شان ما و شما خدمتگزاری به مردم و گره گشایی از کار مردم است، مردم باید احساس کنند وقتی به یک سازمان و اداره مراجعه می‌کنند.

وی افزود: کار آن‌ها حل می‌شود؛ مبادا احساس کنند با روابط ناسالم و رشوه و بروکراسی پیچیده اداری کار آن‌ها با تاخیر مواجه می‌شود؛ مردم باید احساسشان این باشد که ادارات ملجا و پناه و گره گشا از کار آن‌هاست.

آیت الله رییسی ادامه داد: لذا درخواست از همه ادارات و سازمان‌هایی که مشغول هستند به نام حکومت و نظام جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند، شان من و شما خدمتگذاری به این مردم خوب و عزیر خواهد بود و امیدوارم امیدواریم که مردم از سازمان ها و ادارات گله نداشته باشد.

فساد نباید در هیچ سازمانی لانه کند

وی گفت: توصیه من به همه همکاران این خواهد بود، قبلا هم در دوران انتخابات گفتم که رقیب ما فساد و بروکراسی پیچده است و با این باید مبارزه کرد و نباید گذاشت فساد در هیچ اداره و سازمانی لانه کند.