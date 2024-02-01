بازداشت ۶۴۶۰ فلسطینی در کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر تا کنون شش هزار و ۴۶۰ نفر را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کرده است.

این نهاد فلسطینی شمار بازداشت‌شدگان فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را در ۲۴ ساعت گذشته ۴۴ نفر اعلام کرد.

در خبری دیگر، شهرک‌نشینان صهیونیست به باغ‌های زیتون فلسطینی‌ها در غرب بیت لحم یورش بردند و ۳۰۰ اصله درخت زیتون را ریشه‌کن کردند.

منابع فلسطینی همچنین از حملات سحرگاه و بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و زخمی شدن و بازداشت چندین فلسطینی خبر دادند.

سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد که دو نفر به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر در «طوباس» زخمی شدند.

منابع فلسطینی همچنین از درگیری شدید رزمندگان فلسطینی و نظامیان اشغالگر در چند منطقه استان طوباس و هدف قرار گرفتن صهیونیست‌ها با بمب‌های دست‌ساز مبارزان مقاومت خبر دادند.

نظامیان صهیونیست همچنین به اردوگاه «الدهیشه» در بیت لحم و روستای «صرّة» در غرب نابلس حمله کردند.

دو شهرک «عرابه» در جنوب جنین و «تقوع» در جنوب شرق بیت لحم هم هدف حمله نظامیان اشغالگر قرار گرفت.

رزمندگان فلسطینی نیز با یورش نظامیان اشغالگر به شهرک «سنجل» در شمال رام الله مقابله کردند.