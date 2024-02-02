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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۶

دبیرخانه دائمی کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین اعلام کرد؛

تداوم حمایت‌ از ملت قهرمان فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی

تداوم حمایت‌ از ملت قهرمان فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: حمایت‌ از ملت قهرمان فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در آستانه فرارسیدن چهل و ششمین بهار انقلاب اسلامی ایران، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهل و ششمین بهار آزادی فرا رسید و انقلاب اسلامی ایران علی رغم تمامی دسیسه‌های مستمر استکبار جهانی و همدستان آن‌ها در داخل و منطقه پرتوان‌تر از همیشه نقش بی نظیری را در شکل گیری هندسه قدرت در جهانِ جدید بر عهده گرفته است.

ملت عظیم الشأن ایران اسلامی، به فضل الهی و با رهبری حکیمانه حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) در تداوم صراط مستقیمی که حضرت امام خمینی (ره) به روی ملت ایران و همه ملت‌های عدالت خواه گشود با شتاب به سوی قله‌های رفیعِ عزت، قدرت، پیشرفت و تعالی گام بر می‌دارد و ملت‌های عدالت خواه و مقاوم، همگام با ملت ایران در شکل‌گیری جهانِ جدید، نقشی برجسته ایفا می‌نمایند و دشمنان عدالت و انسانیت و در رأس آن‌ها رژیم اشغالگر قدس، با سرعت در مسیر زوال و نابودی قرار گرفته‌اند.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی، ایام الله دهه مبارک فجر را به یکایک ملت‌های عدالت خواه به ویژه ملت سرافراز ایران و ملت‌های مقاوم منطقه تبریک و تهنیت عرض می‌نماید و هم زمان با پایان چهارمین ماه طوفان الاقصی، آحاد ملت به ویژه نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی را به تداوم حمایت‌های پر شکوه و همه جانبه خود از ملت قهرمان فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی و استقرار دولت فلسطینی بر تمام خاک فلسطین از بحر تا نهر فرا می‌خواند و همچنین مراتب تقدیر و سپاس خود از ملت عزیز ایران که در چهار ماه گذشته با تمام ظرفیت و امکان در صحنه حمایت از طوفان الاقصی حضور داشتند به ویژه کارگروه‌های ۲۶ گانه انصار الاقصی اعلان می‌دارد.

کد مطلب 6011901
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • NP IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      زنده باد ملت و مقاومت فلسطین انشاالله و بر توکل به خداوند با اراده ملت های مسلمان منطقه و جهان در کنار همراه ملت شریف غزه ظلم ظالمین برای همیشه درهم خواهد شکست ظالمین به هلاکت نابودی اخراج خروج کامل خواهند رسید . انشاالله

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