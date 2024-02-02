تداوم حمایت‌ از ملت قهرمان فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در آستانه فرارسیدن چهل و ششمین بهار انقلاب اسلامی ایران، بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
چهل و ششمین بهار آزادی فرا رسید و انقلاب اسلامی ایران علی رغم تمامی دسیسههای مستمر استکبار جهانی و همدستان آنها در داخل و منطقه پرتوانتر از همیشه نقش بی نظیری را در شکل گیری هندسه قدرت در جهانِ جدید بر عهده گرفته است.
ملت عظیم الشأن ایران اسلامی، به فضل الهی و با رهبری حکیمانه حضرت امام خامنهای (مد ظله العالی) در تداوم صراط مستقیمی که حضرت امام خمینی (ره) به روی ملت ایران و همه ملتهای عدالت خواه گشود با شتاب به سوی قلههای رفیعِ عزت، قدرت، پیشرفت و تعالی گام بر میدارد و ملتهای عدالت خواه و مقاوم، همگام با ملت ایران در شکلگیری جهانِ جدید، نقشی برجسته ایفا مینمایند و دشمنان عدالت و انسانیت و در رأس آنها رژیم اشغالگر قدس، با سرعت در مسیر زوال و نابودی قرار گرفتهاند.
دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی، ایام الله دهه مبارک فجر را به یکایک ملتهای عدالت خواه به ویژه ملت سرافراز ایران و ملتهای مقاوم منطقه تبریک و تهنیت عرض مینماید و هم زمان با پایان چهارمین ماه طوفان الاقصی، آحاد ملت به ویژه نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی را به تداوم حمایتهای پر شکوه و همه جانبه خود از ملت قهرمان فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی و استقرار دولت فلسطینی بر تمام خاک فلسطین از بحر تا نهر فرا میخواند و همچنین مراتب تقدیر و سپاس خود از ملت عزیز ایران که در چهار ماه گذشته با تمام ظرفیت و امکان در صحنه حمایت از طوفان الاقصی حضور داشتند به ویژه کارگروههای ۲۶ گانه انصار الاقصی اعلان میدارد.
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