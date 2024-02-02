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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۳

امام جمعه نمین:

شرکت در انتخابات تضمین کننده امنیت کشور است

شرکت در انتخابات تضمین کننده امنیت کشور است

نمین - امام جمعه شهرستان نمین گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو تضمین کننده امنیت ایران و نشان از اعتبار و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عظیم اسدزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان نمین با اشاره به پرتاب سه ماهواره اخیر اظهار کرد: با قرار گرفتن سه ماهواره به طور همزمان در فضا دنیا را متحیر کردیم.

وی با بیان اینکه اقدام کارشناسان و متخصصان هوا و فضا شاهکار بود، خاطرنشان کرد: این پیروزی بزرگ نشان از سیطره علمی ایران در منطقه است و پیروزی های هوا و فضا برای ایران برگ برنده ای تلقی می شود.

امام جمعه شهرستان نمین به رویداد سیاسی پیش رو اشاره کرد و افزود: ما برای رای دادن و پای صندوق رای آمدن انگیزه‌های زیادی داریم که یکی از این انگیزه ها حفظ تمامیت ارضی کشور و اعتبار و هویت ایران است.

اسدزاده با اشاره به اینکه ما برای وطن و به خاطر امنیت و آرامش وطن پای صندوق های رای می آییم، افزود: خاک ایران اسلامی در طول ۴۵ سال خون های زیادی تقدیم انقلاب کرده است و وظیفه ما در قبال این خون ها ایستادگی در تمام عرصه ها و صحنه هاست.

وی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را یادآور شد و بیان کرد: پیش از انقلاب پزشک از کشورهای خارجی می‌آوردیم اما اکنون ایران قطب پزشکی در خاورمیانه است.

امام جمعه نمین با بیان اینکه ایران دارای دومین ارتش سایبری جهان است، تصریح کرد: ایران با تلاش‌های متخصصان یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در درمان ناباروری است.

اسدزاده با بیان اینکه در اطلاع رسانی دستاوردهای کشور غفلت کرده‌ایم، گفت: اولین شاخص نماینده مجلس متدین، تعهد و خودشناسی و وفاداری به انقلاب است.

کد مطلب 6012215

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