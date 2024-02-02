سید جمال وزیری در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: همزمان با شامگاه جمعه و در پی برف و کولاک شدید ۸۰۰ دانشآموز و فرهنگی و زائر راهیان نور در پی برف، کولاک و یخبندان شدید، بهمنظور ایمنی برای ادامه مسیر در ادارهکل آموزش و پرورش سمنان اسکان داده شدند.
وی افزود: این دانش آموزان همراه با مربیان خود در نمازخانههای آموزش و پرورش سمنان اسکان داده شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه مایحتاج اولیه مورد نیاز این دانش آموزان غیربومی تأمین شده است، گفت: مسجد و امامزاده و بقاع متبرکه نیز میزبان دانش آموزان راهیان نور استانهای دیگر شده است.
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