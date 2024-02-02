  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

در پی بارش برف رقم خورد؛

اسکان و خدمات‌دهی به ۸۰۰ دانش‌آموز در استان سمنان

اسکان و خدمات‌دهی به ۸۰۰ دانش‌آموز در استان سمنان

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از اسکان و خدمات‌دهی به ۸۰۰ دانش‌آموز و فرهنگی و زائر راهیان نور در این استان خبر داد.

سید جمال وزیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: همزمان با شامگاه جمعه و در پی برف و کولاک شدید ۸۰۰ دانش‌آموز و فرهنگی و زائر راهیان نور در پی برف، کولاک و یخبندان شدید، به‌منظور ایمنی برای ادامه مسیر در اداره‌کل آموزش و پرورش سمنان اسکان داده شدند.

وی افزود: این دانش آموزان همراه با مربیان خود در نمازخانه‌های آموزش و پرورش سمنان اسکان داده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه مایحتاج اولیه مورد نیاز این دانش آموزان غیربومی تأمین شده است، گفت: مسجد و امام‌زاده و بقاع متبرکه نیز میزبان دانش آموزان راهیان نور استان‌های دیگر شده است.

کد مطلب 6012486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها