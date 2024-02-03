‌به گزارش خبرکزاری مهر به نقل از روزنامه بلغارستانی «سوفیا گلوب»، تودور تاگارف، وزیر دفاع بلغارستان تأیید کرد که خودروهای زرهی مستعملی که به اوکراین وعده داده شده بود، در راه این کشور هستند.

ماه ژانویه بود که تودور تاگاریف، وزیر دفاع بلغارستان گفت که این کشور هنوز خودروهای مستعمل زرهی وعده داده شده به اوکراین را تحویل نداده است چرا که فعلاً به دنبال منبعی برای تأمین مالی انتقال آنها است.

این روزنامه در ادامه نوشت: چند ماه پس از موافقت پارلمان و دولت بلغارستان برای ارسال ۱۰۰ خودروی زرهی مستعمل، این خودروها به اوکراین فرستاده شدند.

بر اساس این گزارش، خودروهای مذکور قبلاً در اختیار وزارت امور داخلی بلغارستان بود.

در نوامبر ۲۰۲۳، مجلس مردمی بلغارستان (پارلمان) توافقنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ۱۰۰ نفربر زرهی قدیمی به طور رایگان به کی‌یف اهدا می‌شد. خودروهای زرهی قبلاً از دهه ۱۹۸۰ در انبارهای وزارت کشور بلغارستان نگهداری می‌شدند.

این ۱۰ خودرو از حدود ۴۰ سال پیش تولید شده و در انبارهای وزارت کشور بلغارستان نگهداری می‌شد و نیروهای امنیتی بلغارستان از آنها استفاده نمی‌کردند.

روسیه پیش از این به کشورهای ناتو هشدار داده بود که تأمین تسلیحات اوکراین چیزی را در موازنه قدرت در نبرد تغییر نمی‌دهد، بلکه تنها رنج مردم اوکراین را طولانی‌تر می‌کند.