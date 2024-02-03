زلنسکی کاخ سفید را از عزل احتمالی زالوژنی مطلع کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین به کاخ سفید درباره تصمیمش مبنی بر برکناری والری زالوژنی، فرمانده کل ارتش اوکراین خبر داده است.

پس از ناکامی ضدحملات تابستانی اوکراین که غربی‌ها روی آن حساب زیادی باز کرده بودند، اختلاف بین زلنسکی و زالوژنی علنی شد و این اتفاق در بحبوحه بی‌میلی حامیان غربی کی‌یف برای تداوم تامین تسلیحاتی اوکراین رخ داده است.

منابع واشنگتن‌پست گفته‌اند که مقامات کاخ سفید تصمیم زلنسکی را پذیرفته‌اند، در واقع نه از آن حمایت و نه با آن مخالفت کرده‌اند. اقدام زلنسکی در مطلع کردن واشنگتن از تصمیمش پیش از هرگونه بیانیه و اطلاع‌رسانی و حکم رسمی، موضع و جایگاه آمریکا را به عنوان اصلی‌ترین حامی نظامی و سیاسی کی‌یف برجسته می‌کند. براساس اعلام «موسسه کیِل» آلمان، واشنگتن تاکنون بیش از ۷۷ میلیارد دلار برای کی‌یف فراهم کرده که بیش از ۶۰ درصد آن، کمک نظامی است.

در این بین، اتحادیه اروپا پنجشنبه هفته گذشته پس از آنکه ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان تحت فشار ۲۶ عضو دیگر این ائتلاف، مجبور به موافقت شد، بسته کمکی ۵۰ میلیارد یورویی این اتحادیه برای کی‌یف به تصویب درآمد. بسته مشابهی به مبلغ ۶۱ میلیارد دلار همچنان در کنگره آمریکا معطل تایید جمهوری‌خواهان است.

اوایل هفته جاری، چندین رسانه گزارش دادند که زلنسکی در آستانه برکناری زالوژنی است. چندین رسانه در ماه‌های اخیر مدعی شدند که روابط بین زلنسکی و زالوژنی از نوامبر پارسال رو به سردی گذاشته است؛ این مقطع همزمان با اظهارات زالوژنی بود که شرایط خطوط مقدم را با کلمه «بن‌بست» توصیف کرده بود.

زلنسکی دوشنبه هفته گذشته به زالوژنی از برکناری قریب‌الوقوعش خبر داد و گفته می‌شود او در واکنش گفته است که پیشروی سریع در میدان نبرد غیرمحتمل است و فرقی نمی‌کند که چه کسی فرمانده کل ارتش باشد. زلنسکی پیش از این بر سر موضوع بسیج عمومی نیز با زالوژنی دچار اختلاف شده بود. فرمانده کل ارتش اوکراین گفته بود که برای توازن کمیتی با روسیه، حدود ۵۰۰ هزار نیروی دیگر باید به ارتش ملحق شوند و رییس جمهور لا آن مخالفت کرده بود. به نوشته پست، علاوه بر اختلاف نظرها، زلنسکی درباره اهداف جاه‌طلبانه زالوژنی نیز مشکوک است!

وزارت دفاع روسیه در بحبوحه تشدید تنش‌های داخلی در اوکراین، از پیشروی در امتداد چندین محور در جمهوری دونتسک خبر داده است. سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه ضمن تایید این خبر گفت که او شمار قربانیان ارتش اوکراین را در ماه ژانویه بیش از ۲۳ هزار نفر برآورد کرده است. وزارت دفاع روسیه دسامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲، تاکنون بیش از ۳۸۳ هزار سرباز اوکراینی کشته یا زخمی شده‌اند.