به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، نیروی هوایی اوکراین امروز شنبه با صدور بیانیه ای از حمله روسیه به مواضع نظامیان کشورش با موشک های کِی‌اِیچ-۵۹ خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی نیروی هوایی اوکراین در این خصوص آمده است که مسکو با موشک های کِی‌اِیچ-۵۹ و نیز چند فرند پهپاد نظامیان کی یف را هدف قرار داد.

بیانیه مذکور در ادامه مدعی شد: شماری از پهپادهای روسیه ساقط شدند.

نیروی هوایی اوکراین همچنین اضافه کرد که روسیه زیرساخت های انرژی کشورش در منطقه «دنیپروپتروفسک» (Dnipropetrovsk) را هدف قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی ارتش این کشور دیشب هفت پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، ولگوگراد و روستوف رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه چهارشنبه گذشته نیز در بیانیه ای اعلام کرده بود: ۱۷ موشک اوکراینی بر فراز دریای سیاه منهدم شد.وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اضافه کرد: همچنین، ۳ موشک دیگر هم بر فراز شبه جزیره کریمه توسط پدافند هوایی روسیه ساقط شده است. نیروهای هوافضای روسیه هرگونه تجاوز از سوی کی یف را با موفقیت دفع خواهند کرد.این در حالیست که پیش از آن اعلام شده بود که پهپاد اوکراین بر فراز منطقه بلگورود منهدم شده است.