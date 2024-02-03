سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جادههای کشور گفت: در حال حاضر در برخی از محورهای استانهای کردستان، همدان، کرمانشاه، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بارش پراکنده برف و باران گزارش شده است.
سرهنگ شیرانی گفت: در آزادراه قزوین _ کرج و کرج _ تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک و در برخی از محدودههای محور شهریار _ تهران ترافیک نیمه سنگین اعلام شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: محورهای مسدود کشور شامل محور قدیم خرم آباد _ پلدختر، محور میامی_ سبزوار، محور سمنان-دامغان، محور شاهرود _آزادشهر، محور قوچان_ درگز و بالعکس، محور اسفراین _ بجنورد و بالعکس، محور بجنورد _آشخانه و بالعکس، محور گرمه _ چمن بید و بالعکس و محور گرمه _میامی است.
وی گفت: در جاده مشهد محور «مشهد- کلات» نیز مسدود است.
سرهنگ شیرانی افزود: محورهای اتوبان شوشتری به ملک آباد و بالعکس، سبزوار_شاهرود و بالعکس، فریمان-مشهد و بالعکس، مشهد _ تربت حیدریه و بالعکس، مشهد_ نیشابور در خراسان رضوی که مسدود بود بازگشایی شد.
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