«جیلی» برای خودروهایش ماهواره به مدار زمین فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دومین محموله ای است که جیلی به مدار زمین می فرستد.

ماهواره های مذکور از مقر پرتاب ماهواره شیچانگ واقع در ایالت سیچوان به فضا پرتاب شده اند. جیلی پیش بینی می کند تا ۲۰۲۵ میلادی ۷۲ماهواره در مدار زمین داشته باشد و تصمیم دارد در نهایت خوشه ای با ۲۴۰ ماهواره در مدار زمین بسازد.

نخستین عملیات پرتاب ماهواره شرکت چینی در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی انجام شد. جیلی اعلام کرد این شبکه ماهواره ای علاوه بر فراهم کردن پشتیبانی مکان یابی دقیق برای خودروهای خودران، قابلیت های تجاری، مانند ایجاد ارتباط برای مشتریان خودروهای برقی نیز دارد.

ماهواره های مذکور مجهز به قابلیت های حسگری از راه دور با هوش مصنوعی هستند و می توانند تصویربرداری سنجش از راه دور را با وضوح بالا یک تا ۵ متر ارائه می دهند.

شبکه ماهواره های چینی تحت نظارت ارتش این کشور هستند اما دولت از ۲۰۱۴ میلادی به شرکت های خصوصی اجازه سرمایه گذاری در صنعت فضایی کشور را می دهد. از آن زمان تاکنون شرکت های تجاری که برخی از آنها از سوی دولت های محلی پشتیبانی می شوند، وارد این صنعت شده اند. تمرکز بیشتر این شرکت ها نیز روی ساخت ماهواره است، بقیه موسسات نیز سعی دارند وسایل پرتاب فضایی کوچک از جمله موشک های چندبار مصرف بسازند.