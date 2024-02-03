به گزارش خبرنگار مهر، علی افضلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از کشف و ضبط چهار دستگاه فلزیاب و گنج یاب و ادوات حفاری غیر مجاز در دماوند خبر داد.
افضلی افزود: نیروی یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان با سرکشی روزانه از آثار و ابنیه تاریخی جهت جلوگیری از پدیده حفاری غیرمجاز تلاش کرده و در این راستا با متخلفین به صورت قانونی برخورد میشود.
وی بیان کرد: از خرداد ماه سال جاری تاکنون چهار مورد دستگاه فلزیاب و گنج یاب و ادوات حفاری غیر مجاز از افراد سودجو اموال تاریخی و فرهنگی در دماوند کشف و ضبط شده و این اقدامات با همکاری نیروی انتظامی دماوند و کلانتریهای گیلاوند، کیلان، جابان و آبسرد و اداره محیط زیست شهرستان صورت گرفته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری دماوند با بیان اینکه خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است در غیر این صورت با متخلفان طبق قانون برخورد میشود، عنوان کرد: اشیای کشف شده از طریق مراجع قضائی مطابق با قانون، تحویل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شده و متخلفین تحویل مقامات قضائی شدند. افضلی خاطرنشان کرد: جا دارد از زحمات تمام کسانی که ما را در این کار یاری میکنند تقدیر و تشکر کرد.
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