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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۷

اعزام ۵۰ آتش‌نشان برای اطفای حریق در بیمارستان کاشانی

اعزام ۵۰ آتش‌نشان برای اطفای حریق در بیمارستان کاشانی

اصفهان – سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از اعزام بیش از ۵۰ آتش نشان برای اطفای حریق در بیمارستان کاشانی اصفهان خبر داد.

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در بیمارستان کاشانی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۴ و ۳۱ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه این حریق در قسمت انبار تجهیزات پزشکی اتفاق افتاده بود، افزود: قسمتی از بیمارستان نیز دچار دودزدگی شده بود.

اعزام ۵۰ آتش‌نشان برای اطفای حریق در بیمارستان کاشانی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: بیش از ۵۰ آتش نشان از ۱۰ ایستگاه آتش نشانی به همراه ۱۲ دستگاه اطفائیه سبک و سنگین، خودرو نردبان، خودرو پلتفرم، خودرو تخصصی نجات، خودرو حامل دستگاه تنفسی و خودرو سنگین سیستم تهویه با حضور مدیر عامل سازمان، معاون عملیات، مدیران مناطق و تعدادی از رؤسای ایستگاه‌ها به محل حریق اعزام شدند.

وی با بیان اینکه آتش نشانان در کمترین زمان ممکن به موقعیت حریق رسیدند، اضافه کرد: با توجه به دودگرفتگی یک طبقه از بیمارستان به ۲ گروه نجات محبوس شدگان از میان دود و اطفا حریق تقسیم شدند و با سرعت عمل بالا، گروه اول اقدام به جستجو در دود و تخلیه دو بخش از بیمارستان و انتقال بیمارها به بخش‌های دیگر بیمارستان و گروه دوم حریق را در مدت زمان کوتاهی اطفا و از سرایت به دیگر نقاط بیمارستان جلوگیری به عمل آمد.

اعزام ۵۰ آتش‌نشان برای اطفای حریق در بیمارستان کاشانی

شریعتی ادامه داد: این حریق که برای بار دوم در چند روز گذشته در بیمارستان اتفاق افتاده بود به همت آتش نشانان بدون هیچ‌گونه خسارت جانی اطفا شد و علت آن نیز توسط کارشناسان علت یابی حریق سازمان در دست بررسی است.

کد مطلب 6012795

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