محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در بیمارستان کاشانی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۴ و ۳۱ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه این حریق در قسمت انبار تجهیزات پزشکی اتفاق افتاده بود، افزود: قسمتی از بیمارستان نیز دچار دودزدگی شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: بیش از ۵۰ آتش نشان از ۱۰ ایستگاه آتش نشانی به همراه ۱۲ دستگاه اطفائیه سبک و سنگین، خودرو نردبان، خودرو پلتفرم، خودرو تخصصی نجات، خودرو حامل دستگاه تنفسی و خودرو سنگین سیستم تهویه با حضور مدیر عامل سازمان، معاون عملیات، مدیران مناطق و تعدادی از رؤسای ایستگاه‌ها به محل حریق اعزام شدند.

وی با بیان اینکه آتش نشانان در کمترین زمان ممکن به موقعیت حریق رسیدند، اضافه کرد: با توجه به دودگرفتگی یک طبقه از بیمارستان به ۲ گروه نجات محبوس شدگان از میان دود و اطفا حریق تقسیم شدند و با سرعت عمل بالا، گروه اول اقدام به جستجو در دود و تخلیه دو بخش از بیمارستان و انتقال بیمارها به بخش‌های دیگر بیمارستان و گروه دوم حریق را در مدت زمان کوتاهی اطفا و از سرایت به دیگر نقاط بیمارستان جلوگیری به عمل آمد.

شریعتی ادامه داد: این حریق که برای بار دوم در چند روز گذشته در بیمارستان اتفاق افتاده بود به همت آتش نشانان بدون هیچ‌گونه خسارت جانی اطفا شد و علت آن نیز توسط کارشناسان علت یابی حریق سازمان در دست بررسی است.