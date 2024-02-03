پورعلی گنجی: امیدوارم برابر ژاپن پیروز شویم

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و ژاپن امروز شنبه از ساعت ۱۵ در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا فینال زودهنگام این مسابقات را برگزار خواهند کرد.
مرتضی پورعلی گنجی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل مصدومیت نتوانست تیم ملی را در جام ملتهای آسیا همراهی کند در گفت و گو با شبکه «الکاس» قطر به شرایط تیم ملی در این مسابقات پرداخت و گفت: همانطور که میدانید ایران همانند، قطر، کره جنوبی و ژاپن جز مدعیان است و در مرحله گروهی توانست عنوان نخست را به دست آورد. تیمهای ضعیف در این دوره از مسابقات نشان داده اند که از قدرت خوبی برخوردار هستند و هیچ بازی آسانی وجود ندارد. همه تیمها در یک سطح هستند و اختلاف کمی بین تیمهای حاضر در این مسابقات وجود دارد.
وی در ادامه افزود: همانطور که همه میدانند ما در این دوره از مسابقات در مرحله گروهی امتیازات کامل را کسب کردیم و به عنوان تیم نخست به مرحله حذفی راه پیدا کردیم و با مهارت کادر فنی و بازیکنان توانستیم بازیها را با پیروزی پشت سر بگذاریم.
وی در خصوص دیدار با ژاپن هم گفت: هربازی شرایط خاص خودش را دارد و دیدار امروز با ژاپن هم دیدار سختی خواهد بود و اما امیدواریم که در این دیدار بتوانیم موفق شویم و ژاپن را شکست دهیم.
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