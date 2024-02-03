کوشک باغ هنر میزبان سه جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از ۱۲ الی ۲۱ بهمن ماه در کوشک باغ هنر و در چهار سانس برای مهمانان ویژه به نمایش درمیآید.
همچنین امسال کوشک باغ هنر میزبان بخش سرود سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر است که از ۲۳ الی ۲۸ بهمن ماه برگزار میشود. فضای باز منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد نیز به اجرای بخش جنبی و محیطی جشنواره موسیقی فجر اختصاص داده شده است و گروههای آئینی اقوام هر شب روی پل طبیعت و بوستان آب و آتش اجرا خواهند داشت.
امسال کوشک باغ هنر میزبان شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز هست و بالغ بر ۱۲۰ پوستر ادوار مختلف جشنوارههای فیلم، موسیقی و هنرهای تجسمی در گالری کوشک و تا ۳۰ بهمن ماه به نمایش گذاشته میشود.
