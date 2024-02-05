به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نمایشگاه محیطی پوسترهای ادوار گوناگون جشنوارههای هنری فجر، فردا سهشنبه ۱۷ بهمن، ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور محمد خراسانیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ، محمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، امیر عبدالحسینی دبیرکل فجر شانزدهم و جمع دیگری از مسوولان فرهنگی و دستاندکاران فجر شانزدهم در کوشک هنر افتتاح میشود.
پوستر یکی از شاخههای اصلی در هنر ارتباط تصویری و از کاربردیترین گرایشهای هنرهای تجسمی است که بیشترین بیننده و مخاطب را به خود اختصاص میدهد.
جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گام شانزدهم خود بر آن شد تا مجموعه پوسترهای دورههای گوناگون جشنوارههای فیلم، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی فجر را که برخی از آنها توسط طراحان نامدار معاصر طراحی شدهاند، به صورت محیطی در یک نمایشگاه مجزا به نمایش بگذارد.
این نمایشگاه هنری که از ۱۷ تا ۲۴ بهمن دایر خواهد بود، مشتمل بر ۱۲۷ پوستر است.
علاقهمندان جهت بازدید از نمایشگاه محیطی پوسترهای فجر میتوانند همهروزه از ساعت ۱۰ الی ۲۰ به کوشک هنر واقع در منطقه فرهنگی گردشگری عباسآباد تهران مراجعه کنند.
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