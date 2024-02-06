به گزارش خبرنگار مهر، دست اندرکاران سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ظهر روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه با برگزاری یک نشست خبری که در تالار رودکی تهران پیش روی اصحاب رسانه قرار گرفت، به تشریح برنامه های این رویداد ملی و بین المللی پرداختند.

امیرحسین سمیعی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در ابتدای این نشست رسانه ای ضمن ارایه توضیحاتی درباره روند برگزاری این رویداد موسیقایی بیان کرد: لازم است خسته نباشید ویژه ای به محمد اله یاری مدیرکل سابق دفتر موسیقی وزارت ارشاد بگویم که قبل از من پایه گذاری و مدیریت این دوره را به عهده گرفت و اکنون این سکان به عهده من سپرده شده است.

تلاش برای تحقق عدالت فرهنگی در عرصه موسیقی

وی افزود: مهم ترین نکته ای که در حوزه تلاش دوستان بزرگوارم در دبیرخانه جشنواره مورد توجه قرار گرفته مساله عدالت فرهنگی در این دوره از جشنواره است. ما تلاش کردیم به این کلید واژه برسیم. اینکه عدالت فرهنگی با چه معیاری مقدور شده؟ ریشه در تعادل چینشی است که برای بخش های مختلف به نسبت وسعت جغرافیایی کشورمان در نظر گرفته شده است. شرایطی که در همه بخش ها و سالن های میزبان جشنواره مورد توجه بوده و می تواند معیاری برای تحقق عدالت فرهنگی باشد. نکته دیگری که مورد توجه بوده حضور بخش موسیقی کودک و نوجوان است که در این چارچوب علاوه بر چند اجرای ویژه این گروه سنی هنرستان های موسیقی نیز به ماجرا ورود پیدا کرده‌اند. این در حالی است که حضور موثر گروه‌های موسیقایی بانوان و ارکسترهای مختلف نشان دهنده فضای پویایی است که ما در این دوره پیش بینی کردیم.

رضا مهدوی دبیر سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر هم در این نشست گفت: من به جشنواره موسیقی فجر یک نگاه کلان دارم و معتقدم این رویداد آینه تمام نمای فلات ایران است. این جشنواره می تواند دربرگیرنده همه انواع موسیقی سرزمین ما باشد. شرایطی که می تواند به جهات معنوی و مادی موجب توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه ایرانی شود. ما در این رویداد تلاش می کنیم تا فن موسیقی را به انواع مختلف به جامعه ارایه دهیم شرایطی که بی تردید حساسیت های موضوعی روی موسیقی را کم می کند.

تمرکز بر مردمی کردن جشنواره موسیقی فجر

وی افزود: تلاش برای مردمی کردن جشنواره یکی از نکات مهمی بود که ما در این دوره به شدت روی آن متمرکز بودیم. موضوعی که می بایست هم در این دوره و هم در دوره های بعد مورد توجه قرار گیرد. این جشنواره ریسمانی است که بستر آن می تواند ما را بالا بکشد و نهادهای آموزشی را بیشتر متوجه این موضوع کنیم که چه نقش مهمی را در این حوزه فرهنگی عهده دار هستند. این رویداد می تواند دربرگیرنده خروجی موثری برای تحقق اهداف فرهنگی موسیقی در عرصه بین المللی باشد. ما استادان برجسته ای در تمامی کشور داریم که می توانند به لحاظ سواد و دانش شرایط بسیار موثری را برای مرکزیت دادن جشنواره ایجاد کنند. پس اگر ما بتوانیم بسترهای لازم را برای رقابتی شدن جشنواره در سطوح بین المللی فراهم کنیم شرایط بهتری را برای معرفی هنرمندان ایجاد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به اعتقاد من موسیقی فجر به دلیل مدیریت های درست بسیار سرحال است. فقط ما باید بتوانیم شان موسیقی ایران و موسیقی انقلاب را حفظ کنیم و با استفاده از بستر موسیقی فجر فضای مناسبی را ایجاد کنیم. من ایمان راسخ دارم این دوره از جشنواره باید تعداد روزهای بیشتری داشته باشد چون بضاعت موسیقی ما بیش از این است. البته که باید امکانات و مقدورات را هم در نظر بگیریم ولی تلاشمان این است که طی سال های آینده تعداد روزهای جشنواره از این پنج روز مانند جشنواره های فیلم و تئاتر به عدد ۱۰ برسد. من امیدوارم به واسطه حمایت های معاونت هنری، دفتر موسیقی و همه مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد برگزاری جشنواره خوبی در سال های بعد باشیم.

مهدوی در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: اگر ما به بخش موسیقی پاپ در این دوره جشنواره توجه بیشتری کردیم به واسطه همراهی همیشگی هنرمندان این عرصه است که واقعا کنار ما بودند. به هر حال این نوع موسیقی گونه مهمی از موسیقی است که باید به آن توجه بیشتری کرد. کما اینکه در این دوره از جشنواره شاهد اختصاص ۲ سالن به این بخش هستیم. البته اضافه کردن بخش پاپ برای فربه کردن جشنواره به لحاظ بودجه نیست چون بودجه جشنواره از محل دیگری تامین می شود و قطعا در این زمینه دنبال منافع اقتصادی نبودیم. کما اینکه من پیشنهاداتی را برای برگزاری یک جشنواره مستقل در حوزه موسیقی پاپ ارایه دادم و قول هایی هم را دریافت کردم و امیدوارم شرایط به گونه ای پیش بینی شود که شاهد اتفاقات خوبی باشیم. پاپ ایرانی یک واقعیت است که شکل درست آن می تواند بیشتری و موثرترین فرآورده های فرهنگی را به شرط سلامت همراه داشته باشد.

برگزاری جشنواره در تهران و ۱۵ استان کشور

امیرعباس ستایشگر مدیرعامل انجمن موسیقی ایران هم در بخش بعدی این برنامه ضمن ارایه گزارشی آماری از روند فعالیت های ستاد برگزاری جشنواره و جایزه باربد که پیش تر در اخبار قبلی مربوط به این دوره از جشنواره ارایه شده بود، گفت: جشنواره موسیقی با اجرای گروه بانوان نهال و ارکستر موسیقی ملی ایران کار خود را آغاز می کند. این در حالی است که ۱۵ استان در کنار تهران برگزارکننده جشنواره موسیقی فجر هستند. ضمن اینکه ماننده دوره های گذشته ما بخش بزرگداشت ها را هم داریم که طی روزهای آینده درباره آنها اطلاع رسانی می شود. ما در حوزه پژوهش هم فعالیت هایی را برنامه ریزی کردیم که در بستر رسانه رادیوگفت‌وگو پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. شرایطی که امید می رود به واسطه حمایت های امیرحسین سمیعی و رضا مهدوی بتوانیم جشنواره خوبی را پیش روی مخاطبان قرار دهیم.

دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر درباره بخش بین الملل این دوره از جشنواره هم توضیح داد: جشنواره دارای هیات انتخاب آثار است که تمامی انتخاب ها از این مجرا به جشنواره معرفی می شوند و در روز اختتامیه اسامی آنها اعلام می شود. ما برای بخش بین المللی هم رایزنی های داشتیم که دربرگیرنده انتخاب از رویدادها و جشنواره های موسیقایی است که معیارهای آن با سیاست های جشنواره منطبق باشد.

راه اندازی کمیته مخاطبان در ستاد جشنواره

ستایشگر درباره تبلیغات شهری جشنواره موسیقی فجر گفت: شاید اگر جشنواره موسیقی فجر در روزهای اول بهمن برگزار می شد شاهد فعالیت پررنگ تری در حوزه تبایغات شهری بودیم. ما امسال کمیته‌ای را در ستاد جشنواره راه اندازی کردیم که کمیته مخاطبان نام دارد. بخشی از این موضوع به فعالیت ما و بخشی هم به خود مخاطبان باز می گردد. در این راستا برنامه‌هایی را تدارک دیدیم که امیدوارم بتوانیم به نتیجه درستی برسیم.

سمیعی درباره نحوه همکاری شهرداری تهران با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تبلیغات شهری گفت: ما امسال به شهرداری زحمت زیادی دادیم و آنها در حوزه اختصاص سالن نهایت همکاری را با ما انجام دادند. اما در حوزه تبلیغات شهری باید بگویم در این زمینه رایزنی هایی با سازمان زیباسازی شهرداری تهران داشتیم و آنها قول هایی به ما دادند که امیدوارم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم.

ستایشگر درباره بودجه جشنواره هم گفت: بودجه ما به نسبت سال گذشته ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است، اما نکته ای که ما درباره بودجه داریم این است که برای ما زمان بندی بودجه مهم است. آن چه که جشنواره را روی پا نگه می دارد، بحث زمان تخصیص بودجه است که به دلیل قرار گرفتن زمان جشنواره در بهمن ماه و ماه های آخر سال ما را با چالش جدی مواجه کرده است.

رضا مهدوی دبیر سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر هم درباره معضلات بخش بین الملل جشنواره توضیح داد: من هم معتقدم باید اطلاع رسانی های بیشتری برای نحوه حضور گروه های خارجی و معرفی آنها به مخاطب در بستر فضای مجازی انجام شود. موضوع مهمی که باید درباره آن به فکر کارهای جدی تری باشیم. حتی در بخش های دیگر جشنواره از جمله بخش کودک و نوجوان ما شاهد به صحنه رفتن آثاری هستیم که می بایستد اطلاع رسانی های بیشتری درباره آن انجام شود. من از شما عزیزان می خواهم در کنار توجه به اجرای بزرگ‌ترها در این دوره از جشنواره تماشاگر اجرای هنرمندان کودک و نوجوان هم باشند و به اجرای آنها همانند اجرای بزرگان موسیقی نگاه کنند.

لزوم رساندن موسیقی پاپ به نقطه مطلوب

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در ادامه صحبت های مهدوی گفت: ما تلاش کردیم که این دوره از جشنواره اضافه کننده جریانی موثر در موسیقی کشورمان باشد. به همین دلیل لازم است که اطلاع رسانی بیشتری درباره حضور گروه های بین المللی و داخلی انجام شود.

سمیعی درباره بخش موسیقی پاپ جشنواره هم تصریح کرد: من موسیقی پاپ را سرچشمه همه جریان های موسیقی می دانم که می تواند از بستر موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی ما بهترین محل برای آشتی مخاطب با جریان جدی موسیقی باشد. اصلا ما برای معرفی موسیقی خوب به جوان ها چه کرده ایم؟ ما نباید ورود جریان جدی و تخصصی موسیقی به موسیقی پاپ را نادیده بگیرم. این موسیقی سهم شنیداری به‌سزایی دارد که باید با اضافه کردن یک نگاه کیفی خوب آن را به نقطه مطلوب برسانیم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره چالش های اخیر حضور بانوان در کنسرت ها و مشکلاتی که در برخی از کنسرت های شهرستان به وجود آمد، تصریح کرد: به طور حتم مبنا، صدور مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. البته من این موضوع را صفر تا صد نمی بینم چون ما در ارکسترهای خودمان نوازندگان خانمی داریم که حضورشان برای ما بسیار با اهمیت است و ما تلاش کردیم شرایط موثرتری را برای حضورشان مهیا کنیم. ضمن اینکه تلاش برای رفع برخی مشکلات این عرصه نکته بسیار مهمی است که روی آن تمرکز داریم.

بودجه جشنواره ۱۵ میلیارد تومان است

رضا مهدوی دبیر جشنواره موسیقی فجر نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اجراهای ویژه بانوان جشنواره هم بیان کرد: ما واقعا نمی دانستیم که این دوره سالن نیاوران را نخواهیم داشت و این موضوع ناراحتی و گلایه مندی برخی از هنرمندان را به همراه داشت به همین جهت بخش عمده ای از کنسرت های ویژه بانوان جشنواره در تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. البته من امیدوارم همانند جشنواره «گل یاس» که ویژه بانوان بود دوباره شاهد برگزاری این رویدادهای مستقل در حوزه موسیقی بانوان باشیم.

امیرعباس ستایشگر مدیرعامل انجمن موسیقی ایران هم درباره بودجه جشنواره موسیقی فجر در دوره سی و نهم گفت: بودجه این دوره از جشنواره ۱۵ میلیارد تومان است که در حوزه تخصیص هم موردی نداریم. در این چارچوب اولویت ما به طور حتم هنرمندان هستند یعنی هر اجرایی در جشنواره پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. به فاصله ۲۴ ساعت تلاش برای تسویه حساب صورت می گیرد. البته که در این زمینه بدون چالش نیستیم. اما به طور حتم تا پایان سال آنچه در انجمن موسیقی ایران به عنوان پرداخت مالی تعهد می کنیم پرداخت خواهد شد.

سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن امسال در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره از جشنواره خواهد بود.

تالار وحدت، تالار رودکی، فرهنگسرای ارسباران، فرهنگسرای بهمن، سالن سوره حوزه هنری، سالن کوشک باغ هنر و سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی میزبان اجراهای این دوره از جشنواره هستند.

همچنین فروش بلیت اجراهای سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از ساعت ۱۹ عصر دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه در سامانه fajr۳۹.com آغاز شده است.

برای مشاهده برنامه کامل اجراهای سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر اینجا را کلیک کنید.