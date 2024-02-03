«پیر پسر» در روتردام ۲۰۲۴ برنده شد/ معرفی همه برندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «ری» ساخته تاناکا توشیهیکو دیشب (جمعه) برنده جایزه ببر، برترین جایزه جشنواره بینالمللی فیلم روتردام ۲۰۲۴ شد. اولین فیلم توشیهیکو درباره زنی در اوایل ۳۰ سالگی است که در شرکتی در توکیو کار میکند و با یک عکاس ناشنوا که در اعماق کوههای هوکایدو زندگی میکند آشنا میشود.
توشیهیکو با گروهی از بازیگران و گروهی متشکل از افراد حرفهای و دانشجویی کار کرد و نه تنها «ری» را کارگردانی کرد، بلکه تهیهکنندگی، تدوین و بازی در فیلم را نیز برعهده داشت. او جایزه نقدی ۴۰ هزار یورویی را برای این فیلم دریافت کرد.
هیات داوران این بخش متشکل از انا سندیجارویچ کارگردان «رویاهای شیرین»، مارکو مولر تهیه کننده و مورخ، کارگردان و فیلمنامه نویس «سندرم ابولا»، هرمان یاو، فیلمساز پیشگام بیلی وودبری سازنده «به قلبهای کوچکشان برکت بده» و تهیه کننده نادیا تورینچف بودند.
۲ جایزه ویژه هیات داوران به «واگن بوسه» میدهون مورالی و «سر تخت» جیدون مارتین اهدا شد. هیات داوران فیلم تجربی مورالی را ترکیبی از تصاویر دست ساز و عصاره ویدیویی برای بیان داستان یک کارگر پست در ماموریتی برای تحویل بسته به یک سفارش دهنده عجیب تحسین کرد.
همچنین جایزه فیپرشی که از سوی روزنامهنگاران بینالمللی به «واگن بوسه» اهدا شد این فیلم را برای سرپیچی جسورانه فیلم از قراردادهای سینمایی تحسین کرد. هیات داوران این بخش گفتند: این فیلم با کلاژ پیچیدهای از سبکها، ژانرها و مضامین و کار استادانه و بسیار شخصی، به ما یادآوری کرد که سینما فضای بی حد و حصری برای بازی و اختراع است که مدام خود را تجدید می کند.
اولین فیلم بلند جیدون مارتین یعنی «سرتخت» هم که ترکیبی از داستان و مستند است، به عنوان فیلمی که پرترهای دلسوزانه از زندگی یقه آبیها در استرالیا ارایه میدهد و فیلمی طبیعی و واقعگرایانه در بهترین حالت است، از سوی هیات داوران تحسین شد.
در بخش مسابقه نمایش پرده بزرگ جشنواره که با هدف پر کردن شکاف بین سینمای عامه پسند، کلاسیک و هنری برگزار میشود، جایزه بزرگ به فیلم «پیر پسر» ساخته اوکتای براهنی اعطا شد. فیلم براهنی ۲ برادر میانسال را دنبال میکند که با پدر قلدر خود در ایران زندگی میکنند و تحت فشار اقتصادی سختی هستند. لیلا حاتمی، حامد بهداد، محمد ولیزادگان و حسن پورشیرازی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.
هیات داوران این بخش متشکل از سمینا خان، سیلوی دو لیو، لیزا ون در لوس، مارکوس سیلوا و الا دی بروژن، این فیلم را یک «مسترکلاس در داستانسرایی» و یک تجربه سینمایی عمیقاً درونی که شما را با شخصیتهایش اسیر میکند، خواندند. این فیلم علاوه بر جایزه نقدی ۳۰ هزار یورویی، تضمین اکران در سینماهای هلند را به دست آورد و پس از آن در تلویزیون هلند هم پخش خواهد شد.
جایزه نِتپک برای بهترین فیلم بلند آسیایی هم به فیلم «شیرکوآ: در دروغ هایی که به آنها اعتماد داریم» ساخته ایشان شوکلا تعلق گرفت و جایزه هیات داوران جوانان به «لوانته» لیلا هالا رسید.
فهرست کامل برندگان چنین است:
بخش رقابتی ببر
جایزه ببر به «ری» اثر تاناکا توشیهیکو (ژاپن)
جایزه ویژه هیات داوران به «واگن بوسه» ساخته میدهون مورالی (هند)
جایزه ویژه هیات داوران به «سر تخت» ساخته جیدون مارتین (استرالیا)
رقابتی پرده بزرگ
جایزه بزرگ به «پیر پسر» ساخته اکتای براهنی (ایران)
جایزه فیپرشی
به «واگن بوسه» نوشته میدهون مورالی (هند)
جایزه نت پک
«شیرکوآ: در دروغ هایی که به آنها اعتماد داریم» اثر ایشان شوکلا (هند، فرانسه، آلمان)
جایزه هیات داوران جوانان
جایزه نت پک به «لوانته» ساخته لیلا هالا (برزیل، فرانسه، اروگوئه)
برندگان جایزه تماشاگران و جایزه هیات داوران جوانان روز یکشنبه با پایان جشنواره معرفی میشوند.
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