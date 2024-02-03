کشف ۵۷ دستگاه آیفون قاچاق در دهگلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران استان اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه بازرسی صلوات آباد دهگلان با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق در محور شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران ایستگاه بازرسی صلوات‌آباد با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۵۷ دستگاه تلفن همراه از نوع آیفون که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش گوشی‌های کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.