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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

فرمانده انتظامی استان کردستان خبر داد؛

کشف ۵۷ دستگاه آیفون قاچاق در دهگلان

کشف ۵۷ دستگاه آیفون قاچاق در دهگلان

دهگلان- فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف ۵۷ دستگاه تلفن همراه آیفون قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در دهگلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران استان اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه بازرسی صلوات آباد دهگلان با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق در محور شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران ایستگاه بازرسی صلوات‌آباد با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۵۷ دستگاه تلفن همراه از نوع آیفون که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش گوشی‌های کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6012991

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