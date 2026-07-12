واکنش مقام آمریکایی به هشدار سپاه به شناور متخلف در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از یک مقام مسئول این کشور مدعی شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند موشک به سوی یک کشتی تجاری در تنگه هرمز شلیک کرده است.

این مقام واشنگتن ادعا کرد که شلیک این موشک به سوی کشتی تجاری در تنگه هرمز، منجر به وارد آمدن خسارت به این شناور شده است.

این ادعا درحالی مطرح می شود که سپاه پاسداران دقایقی پیش با انتشار بیانیه ای از بسته شدن تنگه هرمز خبر داد.

در ادامه بیانیه سپاه آمده است: به ناچار یک فروند کشتی‌ که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار واقع و متوقف شد.

سپاه افزود: به دنبال این حادثه، اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت، ثانیا اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت.

عواقب چنین مداخله‌ای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشورهایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشته‌اند.