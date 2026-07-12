دعوت ستاره نوظهور کشتی کردستان به اردوی تیم ملی آزاد بزرگسالان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران از ۱۹ تا ۲۸ تیرماه با حضور ۲۱ کشتیگیر از استانهای مختلف کشور در سالن خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده، کمپ تیمهای ملی کشتی فدراسیون در تهران برگزار میشود.
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به سرمربیگری پژمان درستکار، اسامی نفرات دعوتشده به این مرحله از اردو را اعلام کرد.
بر این اساس، در وزن ۹۲ کیلوگرم، «محمدمبین عظیمی» کشتیگیر عنواندار و آیندهدار استان کردستان، به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شده است تا در ادامه برنامههای آمادهسازی ملیپوشان حضور یابد.
عظیمی که از استعدادهای شاخص کشتی آزاد کشور به شمار میرود، در سالهای اخیر با کسب نتایج قابل توجه در رقابتهای داخلی و ملی، توانسته جایگاه خود را در جمع مدعیان این وزن تثبیت کند.
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