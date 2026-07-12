۸ واحد صنفی در خراسان رضوی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی از تشکیل ۶۵۲ پرونده تخلفاتی در جریان بازرسی‌های یک هفته گذشته با هدف خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت اسلامی خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۸ هزار واحد صنفی در استان مورد بازرسی قرار گرفتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح اقدامات یک هفته گذشته کمیته نظارت و بازرسی ستاد تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت اسلامی، با تاکید بر اولویت خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران در این مراسم، افزود: در راستای تکریم و خدمت به این عزیزان، ۷۲۴ اکیپ گشت مشترک در سطح استان فعال شدند و ۸ هزار و ۲۶۹ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار دادند.

وی بیان کرد: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۶۵۲ فقره پرونده تخلفاتی با موضوعاتی از جمله عدم درج نرخنامه مصوب، گرانفروشی و کم‌فروشی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

مدنی با اشاره به ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده تصریح کرد: مجموع ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۳۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین از برخورد قاطع با متخلفان در این دوره حساس خبر داد و گفت: در این مدت، ۸ واحد صنفی به دلیل اصرار بر تداوم تخلف، با دستور قضات تعزیرات حکومتی پلمب و به نصب پارچه تخلف محکوم شدند تا ضمن حفظ حقوق شهروندان و زائران، نظم اقتصادی در ایام برگزاری مراسم تشییع شهید نیز حفظ شود.