۸ واحد صنفی در خراسان رضوی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی از تشکیل ۶۵۲ پرونده تخلفاتی در جریان بازرسیهای یک هفته گذشته با هدف خدمترسانی به زائران و مجاوران در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت اسلامی خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۸ هزار واحد صنفی در استان مورد بازرسی قرار گرفتند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح اقدامات یک هفته گذشته کمیته نظارت و بازرسی ستاد تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت اسلامی، با تاکید بر اولویت خدمترسانی به زائران و مجاوران در این مراسم، افزود: در راستای تکریم و خدمت به این عزیزان، ۷۲۴ اکیپ گشت مشترک در سطح استان فعال شدند و ۸ هزار و ۲۶۹ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار دادند.
وی بیان کرد: در نتیجه این بازرسیها، ۶۵۲ فقره پرونده تخلفاتی با موضوعاتی از جمله عدم درج نرخنامه مصوب، گرانفروشی و کمفروشی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
مدنی با اشاره به ارزش ریالی پروندههای تشکیلشده تصریح کرد: مجموع ارزش ریالی این پروندهها بیش از ۳۱ میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین از برخورد قاطع با متخلفان در این دوره حساس خبر داد و گفت: در این مدت، ۸ واحد صنفی به دلیل اصرار بر تداوم تخلف، با دستور قضات تعزیرات حکومتی پلمب و به نصب پارچه تخلف محکوم شدند تا ضمن حفظ حقوق شهروندان و زائران، نظم اقتصادی در ایام برگزاری مراسم تشییع شهید نیز حفظ شود.
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