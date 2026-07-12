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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

۸ واحد صنفی در خراسان رضوی پلمب شد

۸ واحد صنفی در خراسان رضوی پلمب شد

مشهد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: ۸ واحد صنفی به دلیل اصرار بر تداوم تخلف در خراسان رضوی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی از تشکیل ۶۵۲ پرونده تخلفاتی در جریان بازرسی‌های یک هفته گذشته با هدف خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت اسلامی خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۸ هزار واحد صنفی در استان مورد بازرسی قرار گرفتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح اقدامات یک هفته گذشته کمیته نظارت و بازرسی ستاد تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت اسلامی، با تاکید بر اولویت خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران در این مراسم، افزود: در راستای تکریم و خدمت به این عزیزان، ۷۲۴ اکیپ گشت مشترک در سطح استان فعال شدند و ۸ هزار و ۲۶۹ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار دادند.

وی بیان کرد: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۶۵۲ فقره پرونده تخلفاتی با موضوعاتی از جمله عدم درج نرخنامه مصوب، گرانفروشی و کم‌فروشی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

مدنی با اشاره به ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده تصریح کرد: مجموع ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۳۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین از برخورد قاطع با متخلفان در این دوره حساس خبر داد و گفت: در این مدت، ۸ واحد صنفی به دلیل اصرار بر تداوم تخلف، با دستور قضات تعزیرات حکومتی پلمب و به نصب پارچه تخلف محکوم شدند تا ضمن حفظ حقوق شهروندان و زائران، نظم اقتصادی در ایام برگزاری مراسم تشییع شهید نیز حفظ شود.

کد مطلب 6886150

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