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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۱

حال و هوای عزاداران رهبر شهید در حرم مطهر رضوی

حال و هوای عزاداران رهبر شهید در حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم حال و هوای عزاداران رهبر شهید در صحن و سرای رضوی را مشاهده می کنید.

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فیلم: علی مدیرشانه چی

کد مطلب 6886312

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