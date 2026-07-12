https://mehrnews.com/x3cy6Z ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6886312 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۱ حال و هوای عزاداران رهبر شهید در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم حال و هوای عزاداران رهبر شهید در صحن و سرای رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 19 MB فیلم: علی مدیرشانه چی کد مطلب 6886312 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم مشهد با ولایت فقیه دودمهخوانی مردم عزادار رهبر شهید در حرم رضوی رجزخوانی میثم مطیعی در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی سومین شب بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا (ع) سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در بارگاه رضوی قرائت زیارت امینالله در سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم رضوی سومین شب گرامیداشت رهبر شهید در حرم امام رضا(ع) آغاز شد برچسبها رهبر شهید حرم امام رضا (ع) مشهد
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