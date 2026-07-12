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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۳

شنیده شدن صدای انفجارهایی در استان هرمزگان

شنیده شدن صدای انفجارهایی در استان هرمزگان

بندرعباس - بامداد امروز، منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در حوالی بندرعباس، قشم و جاسک خبر دادند. 

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین ساعات بامداد دوشنبه صدای انفجارهایی در محدوده غربی شهر بندرعباس شنیده شده است.

شهر بندرعباس طی روزهای گذشته نیز شاهد حملاتی از سوی دشمن آمریکایی بود که موجب آسیب به زیرساخت‌های بندری و صیادی شده بود.

عصر امروز نیز گزارشاتی در رابطه با شنیده شدن صدای انفجار در شرق بندرعباس منتشر شده بود اما تمرکز انفجارهای فعلی در محدوده غربی شهر بندرعباس است.

هنوز ماهیت این انفجارها مشخص نیست و ممکن است مربوط به تبادل آتش یا تحولات جدید در خلیج فارس و تنگه هرمز باشد.

همچنین برخی منابع خبری از وقوع انفجارهایی در شهرستان قشم و شهرستان جاسک خبر داده‌اند.

تا این لحظه هیچ مقام رسمی یا نهادهای نظامی و انتظامی منطقه ماهیت این صداها را تأیید یا تکذیب نکرده است.

کد مطلب 6886307

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