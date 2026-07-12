آیت الله موسوی جزایری: عهد امت اسلامی انتقام خون رهبر شهید از دشمن است

آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مدیریت حوزههای علمیه، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی حوزههای علمیه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امت اسلامی در برابر خون رهبر شهید با خداوند متعال عهد بسته است، گفت: ملتهای مسلمان بر این پیمان استوار هستند که انتقام خون این سید شهید را از دشمن بگیرند و این عهد، مسئولیتی بزرگ بر دوش امت اسلامی قرار داده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با توصیف فضای این مراسم به عنوان مجلسی باشکوه و ارزشمند، افزود: حضور شخصیتهای برجسته حوزوی و انقلابی در این آیین، جلوهای از وحدت و همدلی نیروهای مؤمن و انقلابی بود و این اجتماع باشکوه، تجلیل از مقام والای رهبر شهید را به نمایش گذاشت.
وی گفت: برگزاری چنین مجالسی نشاندهنده جایگاه ممتاز رهبر شهید در میان مردم و حوزههای علمیه است.
آیت الله موسوی جزایری در ادامه سخنان خود با اشاره به خدمات و نقشآفرینی رهبر شهید در پیشرفت کشور افزود: اعتقاد دارم این شخصیت بزرگ خدمات بسیار ارزشمندی به جمهوری اسلامی و ملت ایران ارائه کرد و آثار این خدمات در عرصههای مختلف کشور به روشنی قابل مشاهده است.
وی با مقایسه شرایط کشور پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایران در دوران رژیم پهلوی کشوری ضعیف، وابسته و محروم بود و کسانی که آن دوران را از نزدیک دیدهاند، به خوبی تفاوت شرایط آن روزها با وضعیت امروز کشور را درک میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی، ایران در حوزههای مختلف علمی و فناوری مسیر پیشرفت را با قدرت طی کرد و دستاوردهایی همچون توسعه شرکتهای دانشبنیان، پیشرفت در حوزه سلولهای بنیادی، فناوری نانو، صنعت ماهواره و صنایع دفاعی و تجهیزات نظامی حاصل همین مسیر است.
وی تأکید کرد: شکلگیری این ظرفیتها و حرکت پرشتاب کشور در عرصههای علمی و فناوری، نتیجه مدیریت، هدایت و حمایت رهبر شهید از نخبگان و نیروهای متخصص بود.
آیت الله موسوی جزایری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطرهای از روزهای ابتدایی دفاع مقدس گفت: در آغاز جنگ تحمیلی، مسئولیت امور روحانیت منطقه خوزستان را بر عهده داشتم و با توجه به شرایط بسیار دشوار و خطرناک آن روزها، تصمیم گرفتم برای ارائه گزارشی از وضعیت جبههها و دریافت رهنمود به تهران سفر کنم.
وی افزود: در آن سفر علاوه بر دیدار با امام خمینی(ره)، با شهید آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی نیز دیدار و درباره شرایط جنگ گفتوگو کردم و از ایشان خواستم با حکم امام برای ساماندهی امور به اهواز بیاید، زیرا به تنهایی امکان مدیریت آن شرایط وجود نداشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: شهید بهشتی نیز ضرورت حضور در جبههها را احساس میکرد اما توضیح داد که هر زمان این موضوع را مطرح میکند، با مخالفت روبهرو میشود و به او گفته میشود که مسئولیتهای دیگری بر عهده دارد.
وی اظهار کرد: پس از این دیدار، خدمت امام خمینی(ره) رسیدیم و سپس به اهواز بازگشتیم و چند روز بعد، آیتالله سیدعلی خامنهای به همراه شهید دکتر مصطفی چمران به خوزستان آمدند و با تقسیم مسئولیتها، اقدامات لازم برای اداره شرایط جنگ انجام شد.
آیت الله موسوی جزایری با اشاره به حضور آیتالله خامنهای و شهید چمران در خوزستان افزود: حضور این شخصیتهای برجسته در روزهای آغازین دفاع مقدس، نقش مهمی در ساماندهی امور و تقویت جبهههای مقاومت داشت و تقسیم مسئولیتها موجب شد روند مدیریت شرایط جنگ با انسجام بیشتری دنبال شود.
وی در پایان بار دیگر با تجلیل از مقام رهبر شهید تأکید کرد: این شخصیت بزرگ و اثرگذار، سرمایهای ارزشمند برای انقلاب اسلامی بود و خدمات ماندگار وی در عرصههای مختلف سیاسی، علمی، دفاعی و فرهنگی برای همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امت اسلامی با خداوند برای انتقام خون رهبر شهید پیمان بسته است و این عهد، مسئولیتی بزرگ بر دوش امت اسلامی است.
آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مدیریت حوزههای علمیه، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی حوزههای علمیه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امت اسلامی در برابر خون رهبر شهید با خداوند متعال عهد بسته است، گفت: ملتهای مسلمان بر این پیمان استوار هستند که انتقام خون این سید شهید را از دشمن بگیرند و این عهد، مسئولیتی بزرگ بر دوش امت اسلامی قرار داده است.
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