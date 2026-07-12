عمان؛ از احضار سفیر ایران تا نجات ۲۳ خدمه کشتی هدف قرار گرفته در مسندم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرکز امنیت دریایی عمان از پاسخ به درخواست کمک یک کشتی تجاری حامل پرچم قبرس پس از وقوع حادثه برای آن در نزدیکی سواحل مسندم خبر داد.

این مرکز اعلام کرد که ۲۳ نفر از خدمه کشتی تجاری هدف قرار گرفته نجات یافتند و عملیات جستجو یکی از افراد آن ادامه دارد.

از سوی دیگر سی‌ان‌ان با استناد به داده‌های ردیابی گزارش داد که ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز پس از اعلام ایران مبنی بر بستن این تنگه، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

خبر دیگر در این راستا اینکه وزارت خارجه عمان اعلام کرد: سفیر ایران پس از حملات پهپادی به مسندم و الوسطی احضار شده است. ما مراتب نارضایتی خود را ابراز داشتیم. ما از ایران می خواهیم که به اصول حاکمیت کشورها و حسن همجواری پایبند باشد.