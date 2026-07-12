https://mehrnews.com/x3cy6V ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6886308 استانها گیلان استانها گیلان ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ حماسه حضور مردم رودسر وارد صد و سی و چهارمین شب شد رودسر-در این ویدئو، حماسه حضور مردم رودسر را در صد و سی و چهارمین شب تجمعات، مشاهده می کنید. دریافت 13 MB فیلم: خدیجه جفرپوز کد مطلب 6886308 کپی شد مطالب مرتبط نمایش اقتدار و استقامت مردم آستارا در صد وسی و چهارمین شب مقاومت صد و سی و پنجمین شب پایداری مردم الوند سگزآباد در شب ۱۳۵؛ اجتماع مردمی با روایت ماندگار همدلی دانسفهان در شب ۱۳۵؛ استمرار حضور مردم در قاب اجتماع شبانه مهرگان در یکصد و سیوپنجمین شب؛ مردم همچنان در صحنه ماندند امام جمعه لاهیجان: حکم فراملی رهبری دشمنان را به وحشت انداخت قرار مردم لاهیجان در خیابان به صد و سی و چهارمین شب رسید تداوم حماسه آفرینی مردم دیار میرزا در حمایت از نیروهای مسلح صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه موج صد و سی و چهارم حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رودسر
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