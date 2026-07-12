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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶

حماسه حضور مردم رودسر وارد صد و سی و چهارمین شب شد

حماسه حضور مردم رودسر وارد صد و سی و چهارمین شب شد

رودسر-در این ویدئو، حماسه حضور مردم رودسر را در صد و سی و چهارمین شب تجمعات، مشاهده می کنید.

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فیلم: خدیجه جفرپوز

کد مطلب 6886308

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