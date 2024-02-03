اجرای ۴۳ طرح اشتغالزایی در شهرستان سرعین

مرتضی هوشمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال‌جاری ۴۳ نفر از مددجویان تحت حمایت و افراد نیازمند جامعه با دریافت ۴۶ میلیارد ریال وارد چرخه تولید شده‌اند.

وی از همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات قدردانی کرد و گفت: از ۸۱ میلیارد ریال طرح معرفی شده به بانک‌ها، تاکنون ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

رییس کمیته امداد شهرستان سرعین خواستار همکاری‌های هر چه بیشتر بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی شد تا سایر مددجویان پشت نوبت نیز بتوانند شغل مورد نظر خود را ایجاد کنند.

هوشمند به احداث خانه محرومان در قالب تفاهمنامه با سپاه، بنیاد مسکن و خیران اشاره کرد و افزود: با تکمیل تفاهمنامه سال گذشته ۲ باب مسکن مددجویان تحویل داده شد و امسال از ۲ باب مسکن در حال احداث، یک باب در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای نیازمندان شهرستان یک باب سرویس بهداشتی، ۲ باب حمام و یک باب آشپزخانه با همراهی خیران احداث و در اختیار آنها قرار گرفته و ۲۰ مورد تعمیرات مسکن نیز انجام شده است.

هوشمند در مورد تشویق به امر ازدواج و توزیع جهیزیه نوعروسان اضافه کرد: در ۱۰ ماهه امسال هفت سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت اهدا شده است.

رییس کمیته امداد شهرستان سرعین به عملیات خدمات‌رسانی به نیازمندان در قالب لوازم ضروری منزل و کمک معیشتی اشاره کرد و ادامه داد: یک‌هزار و ۲۵۰ مورد سبد کالا در بین جامعه هدف کمیته امداد شهرستان توزیع شده است.