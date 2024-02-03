افزایش چشمگیر مشترکین برق از ابتدای انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهرابی‌بیدار پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت دهه مبارک فجر با اشاره به برنامه‌های این دهه اظهار کرد: ۲۰۶ پروژه در حوزه برق همدان با اعتبار ۴ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال در دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.

وی افزود: ۵۹ پروژه در شهرستان همدان با یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، ۱۲ پروژه در اسدآباد با ۲۶۷ میلیارد ریال، ۹ پروژه تویسرکان، ۱۱ پروژه در کبودراهنگ با ۱۸۶ میلیون ریال و هشت پروژه در نهاوند با ۲۵۴ میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین ۳۸ پروژه در ملایر با ۱۱۸۶ میلیارد ریال، ۱۶ پروژه در فامنین با ۱۰۰ میلیارد ریال، ۳۰ پروژه در رزن با ۴۱۲ میلیارد ریال، هفت پروژه در درگزین با ۸۲ میلیارد ریال و ۱۶ پروژه در بهار با ۴۵۴ میلیارد ریال اعتبار در ایام دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه در ابتدای انقلاب ۸۳ هزار و ۳۳۶ مشترک بوده است، گفت: در حال حاضر تعداد مشترکان برق ۸۲۸ هزار و ۵۳۰ مشترک است.

حسینی‌بیدار خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت سیزدهم تعداد مشترکان برق در استان همدان ۷۸۱ هزار و ۶۵۰ مشترک بوده که ۴۷ هزار مشترک در این دو سال اضافه شده است.

وی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۳ میلیون ۷۲۹ کیلووات ساعت انرژی تحویل مردم شده است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بیش از ۴۰۰۰ کیلووات ساعت انرژی برق به مردم تحویل داده شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: طول شبکه برق‌رسانی استان همدان حدود ۲۰ هزار کیلومتر است.

سهرابی‌بیدار با بیان اینکه تعداد فیدرها در قبل از انقلاب ۵۰ عدد بوده که در حال حاضر به ۳۰۱ عدد رسیده است، گفت: در حال حاضر در استان هیچ روستایی بدون برق نیست به طوری که یک هزار و ۷۳ روستای استان برق‌دار هستند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در ۲۳۷ روستا اصلاح پایه برق صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به بالا رفتن کیفیت نور معابر بیان کرد: ۴ هزار و ۴۰۰ چراغ ال ای دی در سطح معابر نصب شده که با نور سفید و مناسب شرایط دید بهتر شهری را فراهم کرده است.

وی افزود: همچنین با سرعت ایده‌آل به سمت هوشمندسازی خدمات حرکت کرده‌ایم به طوری که در بخش صنعت و کشاورزی صد در صد کنتورخوانی به صورت هوشمند انجام می‌شود.

سهرابی‌بیدار با اشاره به اپلیکیشن همراه من گفت: از شهروندان عزیز همدانی درخواست داریم این برنامه را در تلفن‌های همراه خود نصب کنند تا بتوانند پرداخت قبوض، مشاهده قبض‌ها، اعلام قطعی و خرابی و بسیاری از امکانات را از این اپلیکیشن کاربردی و جامع دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: این برنامه کاربردی پل ارتباطی شرکت برق با شهروندان استان همدان است.