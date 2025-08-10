به گزارش خبرنگار مهر، علی سهرابیبیدار بعدازظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به شرایط ناترازی برق در روزهای گرم سال اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل گرمای بیسابقه و کاهش بارندگی، امکان استفاده کامل از ظرفیت نیروگاههای برقآبی فراهم نشده و این موضوع باعث شده امسال زودتر از سالهای گذشته وارد دوره ناترازی شویم.
وی افزود: با وجود این شرایط، همکاری مشترکان خانگی، تجاری، عمومی، کشاورزی و صنعتی در مدیریت مصرف، بسیار ارزشمند بوده و نقش مهمی در پایداری شبکه داشته است، امیدواریم با خنکتر شدن هوا، دوره ناترازی بهزودی پایان یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: در روزهای اوج گرما، بیش از ۳۰ درصد مصرف برق به تجهیزات سرمایشی اختصاص دارد، با کاهش دما، بخش بزرگی از فشار بر شبکه برداشته میشود.
سهرابیبیدار عنوان کرد: در بخش کشاورزی نیز، اگر نوسانات برق باعث خسارت شده باشد، کشاورزان باید موضوع را گزارش کنند تا از مسیر قانونی و بیمهای بررسی و جبران شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به شکست برخی شکایات کشاورزان، بیان کرد: برخی گزارشها به دلیل تطابق نداشتن با دستورالعملها یا تأخیر در اعلام خسارت قبول نشده است، طبق مقررات، مشترکان باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از وقوع نوسان یا خسارت، موضوع را برای بررسی اعلام کنند تا امکان پیگیری و جبران فراهم باشد.
