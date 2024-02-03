مردم وجود متکدیان و کودکان کار را اطلاع دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در آئین افتتاح فاز دوم مرکز تربیتی، آموزشی و درمانی یاورشهر۹ و آغاز عملیات اجرایی فاز ۳(پو یش‌شهر) شهرداری تهران ضمن ابراز خرسندی از اضافه شدن مجموعه‌ای جدید به ظرفیت مراکز یاور شهر، اظهار کرد: روزی که تصمیم بر این کار گرفتیم، قوه قضائیه، دادستانی، فراجا، سپاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهزیستی و کمیته امداد، استانداری و فرمانداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر نهادها نسبت به این موضوع و خدمتگزاری در این عرصه همکاری کردند.

وی با اعلام اینکه همه همکاری کردند تا در طول این ۲ سال اقدامات انجام شود، خاطرنشان کرد: دولت شرایطی فراهم کرد تا مجموعه دستگاه‌ها در کنار مدیریت شهری و گروه‌های جهادی، صفحه جدیدی را به صفحات پرافتخار جمهوری اسلامی اضافه کنند.

زاکانی با تأکید بر اینکه جوهره اصلی جمهوری اسلامی عدالت است و عدالت نیز خیر محض است، یادآور شد: برابری فرصت‌ها برای همگان یکی از مصادیق عدالت است؛ با توجه به تفاوت استعدادها باید فرصت‌های برابر برای افراد ایجاد و موانع برطرف شود. برخی افراد نیز نمی‌توانند از فرصت‌ها استفاده کنند و جامعه باید دست آنها را بگیرد.

وی ادامه داد: باید همه دست به دست هم دهند تا آسیب و مشکل را در دو جهت حل کنند؛ از بین بردن زمینه‌های آسیب یکی از این جهات به شمار می‌رود و باید در جامعه نسبت به خشک شدن ریشه‌های آن اقدام کنیم. جامعه‌ای که فقیر باشد آسیب اجتماعی تولید خواهد کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه در جامعه‌ای که ناامیدی و یأس در آن حاکم شود، آسیب از درون آن را خواهد خورد، یادآور شد: باید ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی را به درستی بشناسیم و تولید آسیب را محدود کنیم.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری در کنار مجلس و سایر نهادها باید ریشه آسیب‌ها را شناسایی کند، گفت: تمام ظرفیت‌ها و امکانات باید به کار گرفته شود. بسیاری از این ظرفیت‌ها بدون استفاده بود. همین مجموعه یاورشهر ۹ تعطیل بود و سال‌ها اتفاقی در آن نیفتاده بود.

برنامه ریزی هفتگی برای موضوع آسیب‌های اجتماعی

زاکانی با بیان اینکه تجدید حیات و تکمیل این مجموعه در مدت اخیر صورت گرفت، گفت: هر هفته برنامه ریزی برای اتفاقات و اقدامات حوزه اجتماعی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ما گام اول که از بین بردن ریشه فقر و فساد است را فراموش نمی‌کنیم، اظهار کرد: گام دوم ما پذیرش افرادی است که پناه می‌آورند و مقاومت نمی‌کنند.

همت تمام دستگاه‌ها مبنی بر پاک کردن چهره شهر از آسیب‌هاست

شهردار تهران با بیان اینکه ساماندهی کودکان کار، زباله گرد و متکدیان در مرحله بعدی به سرعت دنبال می‌شود، یادآور شد: خانواده این کودکان بر گردن ما حق دارند و باید به آنها رسیدگی شود. همت دولت و دستگاه قضائی و تمام دستگاه‌ها این است که چهره شهر پاک شود.

نباید مردم با دیده ترحم به معتادان متجاهر کمک کنند

وی اضافه کرد: این اقدام بدون حضور و اراده مردم شدنی نیست؛ امروز اقتضا و شرایط کار در شهر فراهم شده و از فشافویه تا سروش و دیگر مجموعه‌های متعلق به سازمان بهزیستی و دستگاه‌های قضائی ظرفیت‌های جدی را فراهم شده است. امروز افزایش کیفیت بخشی خدمات را دنبال می‌کنیم. در این راستا از مردم تقاضا داریم به دیده ترحم به این افراد کمک نکنند.

زاکانی با بیان اینکه مردم باید این افراد را به سمت مراکز خدمات رسان هدایت کنند تا خدمات درستی دریافت کنند، گفت: هشت هزار ظرفیت خالی در مراکز وجود دارد و تعدادی معتاد متجاهر هم در خیابان‌ها حضور دارند، مردم می‌توانند آنها را به سمت مراکز هدایت کنند و در این راستا کمک رسان ما باشند.

شهروندان وجود متکدیان و کودکان کار را اطلاع دهند

شهردار تهران با اعلام اینکه مردم وجود متکدیان و کودکان کار در فضاهای مختلف را به ما اعلام کنند، خاطرنشان کرد: این افراد باید در فضاهای پیش بینی شده حضور یابند تا بتوانند به جامعه بازگردند.

وی با بیان اینکه در مسیر ساماندهی آسیب‌دیدگان سوداگران نیز وجود دارند، تأکید کرد: ما باید به اصل موضوع بپردازیم؛ حق طبیعی کودکان رشد و بالندگی است. توانمندسازی کودکان وظیفه همه ماست و همگان همت کردند تا این مسیر طی شود.

زاکانی با اعلام اینکه باید ریشه‌های فقر خشک شود، ابراز امیدواری کرد که مأموریت بزرگی که قرارگاه اجتماعی برعهده گرفته، به بهترین شکل به سر منزل مقصود برسد.

وی ضمن تقدیر از تمام نیروها و کادر درمان که در این مراکز به آسیب دیدگان اجتماعی خدمات‌رسانی می‌کنند، ابراز امیدواری کرد که گام‌های برداشته شده مقدمه اقدامات آینده در این حوزه باشد.

با توانمندسازی خانواده‌های معتادان متجاهر به دنبال خشکاندن ریشه‌های فقر هستیم

به گزارش شهر زاکانی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اقدامات در حوزه ساماندهی معتادان، توانمندسازی آنها در حوزه اشتغال است، گفت: در حال حاضر هزار نفر از این افراد مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: یکی از ۹ گام مورد توجه در این حوزه، مهارت آموزی و اشتغال آفرینی است که با ایجاد زمینه ظهور و بروز این مهارتها همراه خواهد بود. هدف ما این است با توانمندسازی خانواده‌ها ریشه‌های فقر را به سمت خشک شدن هدایت کنیم. در حال حاضر در گام‌های اولیه هستیم و این روند ادامه دارد.

زاکانی با بیان اینکه مسیر زیادی طی شده و مسیر بیشتری نیز باقی مانده است، خاطرنشان کرد: مشکل ما تأمین ظرفیت بود که امروز ۲ هزار و ۵۰۰ ظرفیت ایجاد و این مشکل برطرف شد. مشکل دوم ما افراد منع پذیرشی بودند که با شیوه‌ای که دنبال شده، هیچ مانعی برای پذیرش وجود ندارد.

شهردار تهران اعلام کرد: با همکاری و همیاری بین دستگاه‌های مختلف امکانی در حال ایجاد است تا بتوان پرونده‌ای که سال‌های سال در شهر مفتوح است، بسته و موضوعی که افکار عمومی و روح شهر را جریحه دار می‌کند، برطرف شود.

در راستای رفع پدیده زباله‌گردی با خریداران ضایعات برخورد می‌شود

وی با تأکید بر اینکه برخورد ما با کودکان زباله گرد در راستای هدایت به زندگی جدید است، یادآور شد: افرادی این شبکه را اداره می‌کنند و مسئله ما برخورد با شبکه‌های استثماری است. با تمهیداتی که اندیشیده شده، بخشی زیادی از این افراد که تعداد قابل توجهی از آنها اتباع هستند، ساماندهی می‌شوند.

زاکانی افزود: با تغییر قراردادها و همکاری دستگاه قضائی، برخورد با این شبکه‌ها صورت خواهد گرفت و برخورد با خریداران ضایعات نیز که منشأ تشویق چنین اموری هستند، در دستور کار قرار دارد. اختلال‌ها پیگیری شده و امیدواریم این پرونده را نیز ببندیم.

شناسایی شبکه مافیای زباله گردی

وی تاکید کرد: شناسایی این شبکه‌ها انجام شده اما مواجهه با آنها از دسترس ما خارج است. موضوع بحث ما با کسانی است که از کودکان بهره کشی می‌کنند و این موضوع هم خلاف قانون و هم خلاف مروت است.