به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر ژاپن به پایان رسید.
بازیکنان ژاپن ۵۹ و بازیکنان ایران ۴۱ درصد صاحب توپ بودند. ایرانیها ۷ و ژاپنی ۴ شوت به سمت دروازهها داشتند که یک شوت از هر تیم در چهارچوب دروازه بود. بازیکنان ژاپن دو کرنر در این بازی داشتند و شاگردان قلعه نویی هیچ کرنری در نیمه اول نداشتند.
شاگردان موریاسو ۲۵۱ و شاگردان قلعه نویی ۱۷۹ پاس با یکدیگر رد و بدل کردند که ۸۴ درصد پاس ژاپنیها و ۷۷ درصد پاس ایرانیها صحیح بود؛ همچنین علیرضا جهانبخش از سوی سایت «sofascore» با کسب نمره ۹/ ۶ بهترین بازیکن ایران در زمین شناخته شد.
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