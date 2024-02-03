  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۵

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

آمار عملکرد نیمه اول بازیکنان ایران و ژاپن/سامورایی‌ها برتر بودند

آمار عملکرد نیمه اول بازیکنان ایران و ژاپن/سامورایی‌ها برتر بودند

نیمه اول دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن در حالی با برتری سامورایی ها به اتمام رسید که شاگردان «هاجیمه موریاسو» در اکثر زمینه ها برتر بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر ژاپن به پایان رسید.

بازیکنان ژاپن ۵۹ و بازیکنان ایران ۴۱ درصد صاحب توپ بودند. ایرانی‌ها ۷ و ژاپنی ۴ شوت به سمت دروازه‌ها داشتند که یک شوت از هر تیم در چهارچوب دروازه بود. بازیکنان ژاپن دو کرنر در این بازی داشتند و شاگردان قلعه نویی هیچ کرنری در نیمه اول نداشتند.

شاگردان موریاسو ۲۵۱ و شاگردان قلعه نویی ۱۷۹ پاس با یکدیگر رد و بدل کردند که ۸۴ درصد پاس ژاپنی‌ها و ۷۷ درصد پاس ایرانی‌ها صحیح بود؛ همچنین علیرضا جهانبخش از سوی سایت «sofascore» با کسب نمره ۹/‌‬ ۶ بهترین بازیکن ایران در زمین شناخته شد.

کد مطلب 6013192
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها