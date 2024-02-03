ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با ژاپن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی دوحه رو در روی هم قرار می‌گیرند.

به همین خاطر از سوی امیر قلعه نویی ترکیب تیم ملی به شرح زیر اعلام شد:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان، رامین رضاییان، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، محمد محبی و سردار آزمون.

مهدی طارمی مهاجم تیم پورتو در دیدار قبلی برابر سوریه با دریافت دومین کارت زرد از بازی اخراج شد و به همین خاطر دیدار امروز برابر ژاپن را از دست داد.