آمار پایان بازی ایران - ژاپن/ قلعه نویی نیمه مربیان را برد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۴ بهمن در ورزشگاه اجوکیشن سیتی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری دو بر یک تیم ایران به پایان رسید.
ژاپنیها ۵۸ و ایرانیها ۴۲ درصد صاحب توپ و زمین بازی بودند. بازیکنان ایران ۱۷ و بازیکنان ژاپن ۸ شوت به سمت دروازهها شلیک کردند که ۴ شوت ایرانیها و دو شوت ژاپنیها در چهارچوب بود. بازیکنان ایران ۲۲۵ با دقت ۷۲ درصد و بازیکنان ژاپن ۳۶۱ پاس با دقت ۸۲ درصد توپها را بین هم رد و بدل کردند.
بازیکنان ایران ۱۲ و بازیکنان ژاپن ۱۵ بار مرتکب خطا شدند و ۳ کرنر سهم هر تیم در این بازی بود.
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