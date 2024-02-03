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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۷

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

آمار پایان بازی ایران - ژاپن/ قلعه نویی نیمه مربیان را برد

آمار پایان بازی ایران - ژاپن/ قلعه نویی نیمه مربیان را برد

تیم ملی فوتبال ایران در حالی توانست ژاپن را شکست دهد که در اکثر زمینه های شاگردان هاجیمه موریاسو برتری داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۴ بهمن در ورزشگاه اجوکیشن سیتی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری دو بر یک تیم ایران به پایان رسید.

ژاپنی‌ها ۵۸ و ایرانی‌ها ۴۲ درصد صاحب توپ و زمین بازی بودند. بازیکنان ایران ۱۷ و بازیکنان ژاپن ۸ شوت به سمت دروازه‌ها شلیک کردند که ۴ شوت ایرانی‌ها و دو شوت ژاپنی‌ها در چهارچوب بود. بازیکنان ایران ۲۲۵ با دقت ۷۲ درصد و بازیکنان ژاپن ۳۶۱ پاس با دقت ۸۲ درصد توپ‌ها را بین هم رد و بدل کردند.

بازیکنان ایران ۱۲ و بازیکنان ژاپن ۱۵ بار مرتکب خطا شدند و ۳ کرنر سهم هر تیم در این بازی بود.

کد مطلب 6013289
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • عبدالله IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      1 0
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      این گزارش کاملا اشتباهه. ایران تیم ژاپن رو ذلیل کرد. اغلب اوقات توپ دست تیم ملی ایران بود.

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