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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۳

داورزنی بازهم با حداکثر آرا نایب رییس آسیای مرکزی شد

داورزنی بازهم با حداکثر آرا نایب رییس آسیای مرکزی شد

رییس سابق فدراسیون والیبال ایران و عضو هیأت رییسه فدراسیون جهانی مجدداً به عنوان نایب رییس منطقه آسیای مرکزی (کاوا) انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس سالیانه و انتخاباتی زون آسیای مرکزی به منظور بررسی عملکرد ۲۰۲۳ و تنظیم و تصویب برنامه‌های ۲۰۲۴ با حضور تمامی اعضا روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن برگزار شد.

مرادی سرپرست فدراسیون والیبال ایران و محمدرضا داورزنی عضو هیأت رییسه فدراسیون جهانی نیز در این نشست که در بانکوک برگزار شد، شرکت کردند.

یکی از موضوعات این نشست، انتخاب رییس و نایب رییس منطقه آسیای مرکزی بود که بر این اساس محمدرضا داورزنی با ۱۲ رأی قاطعانه، مجدداً به عنوان نایب رییس کاوا انتخاب شد و محمد لطیف نیز همچنان به عنوان رییس منطقه آسیای مرکزی فعالیت خواهد کرد.

رقیب داورزنی در این پست یرمک از قزاقستان بود که تنها یک رأی آورد و اعضای کمیته‌های مختلف در روزهای آینده معرفی خواهند شد.

*محمد علی بیگی

کد مطلب 6013305

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