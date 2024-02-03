سهراب بختیاری زاده سرمربی طلایی پوشان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، سهراب بختیاری زاده را به عنوان سرمربی این تیم در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر انتخاب کرد.

سهراب بختیاری زاده متولد ۱۳۵۳ اهواز است که سابقه بازی در تیم‌های شاهین اهواز، فولاد خوزستان، استقلال تهران، صبای تهران و ارزروم اسپور ترکیه را داراست.

سرمربی جدید تیم صنعت نفت آبادان سابقه بازی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۰ لبنان همراه با تیم ملی ایران را دارد؛ ضمن اینکه پیراهن مقدس تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان را بر تن داشت و زننده این تیم برابر آنگولا در این رقابت‌ها بود.

نفت مسجدسلیمان، استقلال خوزستان و شهر خودرو مشهد از جمله تیم‌هایی است که بختیاری زاده هدایت آنها را به عنوان سرمربی بر عهده داشت.

این مربی خوزستانی به عنوان دستیار کرانچار در تیم ملی امید ایران نیز سابقه همکاری دارد.

سهراب بختیاری زاده مدتی نیز مدیر فنی تیم شمس آذر قزوین در رقابت‌های لیگ برتر ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ را در کارنامه ورزشی خود دارد.