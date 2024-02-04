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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۹

وزیر دفاع انگلیس مدعی شد:

جهان نمی‌تواند پیروزی روسیه در درگیری با اوکراین را تحمل کند

جهان نمی‌تواند پیروزی روسیه در درگیری با اوکراین را تحمل کند

وزیر دفاع انگلیس در سخنانی خواستار افزایش کمک کشورها به اوکراین شد تا این کشور بتواند در برابر روسیه دوام بیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، گرانت شاپس، وزیر دفاع انگلیس در سخنانی مدعی شد که جهان باید کمک‌های خود به کی‌یف را افزایش دهد چراکه نمی‌تواند پیروزی روسیه در درگیری با اوکراین را تحمل کند.

شاپس در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جهان نمی‌تواند در برابر پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) پیروز شود … زیرا بهایی که باید پرداخت شود غیرقابل تصور است. هر کشور دموکراتیک اکنون باید تلاش‌های خود را بیشتر کند تا اطمینان حاصل شود که اوکراین آنچه را که نیاز دارد به دست می‌آورد تا از مرزهای خود محافظت کند.»

وزیر دفاع انگلیس همچنین از تصمیم اول فوریه در نشست سران اتحادیه اروپا مبنی بر اختصاص ۵۰ میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا طی چهار سال برای حمایت مالی از اوکراین استقبال کرد.

اواسط ژانویه، دولت انگلیس از افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین به ۲.۵ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۴ خبر داد.

در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۳، این کشور سالانه ۲.۳ میلیارد پوند (۲.۹ میلیارد دلار) به اوکراین کمک نظامی کرد.

کد مطلب 6013639

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    نظرات

    • NP IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      1 0
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      دقیقا غربی ها اروپا واقعا چشم دیدن پیروزی روسیه را ندارند و از طرفی به خوبی می دانند که این جنگ باعث افزایش قدرت روسیه در بازپس گیری اراضی خود و همینطور منافع خودشان از دست خواهد رفت به خطر خواهد افتاد .
    • NP IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      1 0
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      اتفاقا برعکس این فقط شما غربی ها اروپایی هستید که چنین چیزی برای روسیه می خواهید نه جهان !! خوشحال هم می شویم که روسیه بر اقدامات در مداخلات شما پیروز موفق هم شود .

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