قتل در شهرستان مهر به دلیل اختلافات مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر رزمجویی گفت: در پی وقوع قتلی در ۲۹ آذر ماه سال جاری در کوههای اطراف شهرستان مهر، کارآگاهان پلیس به محل مراجعه و بررسیهای همه جانبه برای مشخص شدن موضوع، شناسایی و دستگیری قاتل انجام شد.
وی تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از تحقیقات تکمیلی و با به کارگیری شگردهای پلیسی، قاتل و همدستش را در شهرستان لامرد از توابع این استان شناسایی و پس از هماهنگی قضائی آنان را دستگیر کردند.
سرهنگ رزمجویی گفت: متهمین در مواجهه با دلایل و مدارک موجود به قتل اعتراف و بیان کردند در روز وقوع، به علت اختلاف مالی با مقتول وی را به کوههای اطراف شهرستان مهر انتقال داده و وی را با شلیک اسلحه کلت به قتل رسانیدم.
فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمین یک قبضه اسلحه کلت که در صحنه استفاده شده بود کشف شد، تصریح کرد: قاتل و همدستش برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
این مقام انتظامی اظهار داشت: وقوع چنین نزاعهایی مصداق بارز اخلال در نظم عمومی است برخورد با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت در دستور کار پلیس میباشد و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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