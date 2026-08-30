به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل ارتباطی شبکههای معاند در تهران خبر داد؛ فردی که بنا بر اعلام پلیس، با برقراری ارتباط هدفمند با رسانههای ضدایرانی، اقدام به ارسال اخبار و اطلاعات کذب و جهتدار با هدف سیاهنمایی و تشویش اذهان عمومی میکرد.
این عملیات در ادامه سلسله اقدامات اطلاعاتی پلیس برای شناسایی و برخورد با افرادی انجام شد که به گفته پلیس، در پوشش فعالیتهای ارتباطی و رسانهای، اقدام به انتقال اطلاعات و تولید محتوای خلاف واقع با رویکرد ضدامنیتی میکنند.
شناسایی در سایه رصد اطلاعاتی
بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ، کارشناسان مرکز عملیات پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، فعالیتهای این فرد را زیر نظر گرفته و ارتباطات وی را مورد بررسی قرار دادند.
بررسیهای پلیس نشان میداد متهم با برقراری ارتباط با برخی رسانههای ضدایرانی، اطلاعات و اخبار مورد نظر خود را در اختیار آنها قرار میداده و در این مسیر، محتوایی با مضامین کذب و سیاهنمایانه منتشر میشده است.
به گفته پلیس، استمرار این ارتباطات و نحوه فعالیت متهم موجب شد ابعاد فعالیتهای وی در دستور کار ویژه مأموران قرار گیرد و روند شناسایی و مستندسازی فعالیتهای او با جدیت دنبال شود.
ردپای یک ارتباط هدفمند
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در جریان تحقیقات فنی و اطلاعاتی، ارتباطات متهم با رسانههای ضدایرانی و نحوه انتقال اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و مأموران پس از تکمیل بررسیها به سرنخهای لازم برای شناسایی محل حضور وی دست یافتند.
پلیس مدعی است متهم با جمعآوری اطلاعات جهتدار و انتقال آنها به رسانههای خارج از کشور، در روند انتشار اخبار خلاف واقع و ایجاد فضای تشویش و نگرانی در جامعه نقش داشته است.
پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم در منطقه شهران شناسایی شد و تیمهای عملیاتی پلیس اطلاعات تهران بزرگ با هماهنگیهای لازم، در عملیاتی غافلگیرانه وارد عمل شدند.
در این عملیات، متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس قرار گرفت.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرده است که پس از دستگیری، مستندات فنی و اطلاعاتی جمعآوریشده در اختیار متهم قرار گرفته و وی درباره فعالیتهای منتسب به خود توضیحاتی ارائه کرده است.
پرونده این فرد پس از انجام تحقیقات اولیه برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع ذیصلاح ارجاع شده است.
هشدار پلیس به فعالان شبکههای معاند
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ در پایان با تأکید بر استمرار اشراف اطلاعاتی و رصد فعالیتهای مرتبط با تهدیدات امنیتی اعلام کرد: پلیس در چارچوب قانون با افرادی که با انتشار اخبار کذب، انتقال اطلاعات هدفمند یا هرگونه اقدام سازمانیافته، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف قرار دهند، برخورد خواهد کرد.
پلیس همچنین هشدار داده است که فعالیتهای ارتباطی و رسانهای که از مسیر انتشار اطلاعات خلاف واقع و ایجاد تشویش در افکار عمومی به تهدید امنیتی تبدیل شود، از نگاه مجموعه انتظامی و اطلاعاتی پنهان نخواهد ماند.
امنیت عمومی و آرامش جامعه، خط قرمز پلیس است و مأموران انتظامی و اطلاعاتی تهران بزرگ اعلام کردهاند روند شناسایی و برخورد قانونی با عوامل تهدیدکننده امنیت، با جدیت ادامه خواهد داشت.
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